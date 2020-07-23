南投國姓咖啡節25日登場！免費喝咖啡、潑水戰一起嗨翻暑假

▲《2020南投國姓咖啡節X潑水FUN暑假》在25日於泰雅渡假村舉行，現場有各種不同的活動及抽獎。（圖／翻攝自Facebook／國姓臺灣精品咖啡）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

暑假有地方可以玩啦！國姓鄉公所近日宣布，將在25日於泰雅渡假村舉行《2020南投國姓咖啡節X潑水FUN暑假》，為了吸引不同遊客來玩、喝咖啡等，除了各種體驗活動，現場還可以用振興券、農遊券消費，而且在現場買滿500元即可參加抽獎。

國姓鄉公所表示，為了讓民眾更了解國姓鄉的客家文化，活動場地有國姓特色農特產及美食，鼓勵民眾自帶環保杯等杯具，去品嘗無限提供的20攤國姓精品咖啡。除此之外，現場還有各種體驗活動，包括森林野餐、大型充氣滑梯、百變泡泡奇幻Show、街頭藝人和舞蹈等。

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另外，今年活動邁入第6年，特別增加「潑水節」，只要滿19歲以上或有安心旅遊補助憑證，就可獲贈水槍1支，讓民眾在這個暑假一起玩水、歡樂。

主辦單位配合三倍券政策上路，宣布只要購物滿500元就能參加抽獎活動，獎項有全身按摩椅、空氣清淨機 、國姓精品咖啡豆5倍兌換券等，獎品多達1500項。當天市集攤位有標示農遊券的話，就可用農遊券消費。國姓鄉公所邀請大家在這個週六，一起來南投國姓咖啡節FUN暑假！