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暑假慕谷慕魚推新玩法！太魯閣族深度之旅　走訪瀑布及古隧道

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▲暑假期間慕谷慕魚舉辦太魯閣族夏之旅活動，帶領大家認識太魯閣族部落文化。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

暑假期間慕谷慕魚舉辦太魯閣族夏之旅活動，帶領大家認識太魯閣族部落文化。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀林鄉公所於暑假期間在慕谷慕魚舉辦太魯閣族夏之旅活動，推出生態文化體驗活動，歡迎遊客走進慕谷慕魚，體驗翡翠谷大自然生態，藉此認識太魯閣部落工藝，包括射箭等文化體驗行程，為自己留下豐富又有趣的回憶。

這項活動在秀林鄉團委會志工隊及勞動部多元就業方案等人力投入解說下，已正式展開，吸引在地村民及遊客們前往；在銅門村長暨秀林鄉團委會會長許賢美與團隊規劃的七彩築夢體驗活動，歡迎各界走進慕谷慕魚-翡翠谷大自然生態區，深度體驗太魯閣族的人文風情。

▲暑假期間慕谷慕魚舉辦太魯閣族夏之旅活動，帶領大家認識太魯閣族部落文化。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

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在秀林鄉團委會志工隊解說下，活動正式展開，吸引許多l在地村民及遊客。

許賢美說，參與解說、體驗、DIY等活動，結合在地部落婦女與青年團體，另自組的新新音樂樂團及部落工讀生也投入協助工作，活動內容包括部落音樂會、太魯閣族歌舞表演、部落市集產業攤位，包括農特產品、手工藝品、風味美食、射箭攤位、銅門刀工坊，還有原住民風味餐、手作編織DIY體驗、工藝DIY體驗等，行程豐富多元。

要認識太魯閣族就從這裡開始，透過體驗與文化故事解說，除了可看見部落產業特色產品外，部落文化之旅則可參觀銅門電廠文史館及品嘗高山淨水的龍澗冰棒，探訪最知名的銅門刀，見識打鐵製刀的過程與技術，而走訪翡翠谷琉璃瀑布、行走祖先的獵徑及古隧道，都是難得的體驗。

許賢美希望在暑假期間，藉由夏之旅活動，活化部落產業外，深度認識原民文化，提升部落的生產、生活與生態，為部落經濟開創新的環境。

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