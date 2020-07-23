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免藝FUN券照省買書錢　網路書店好康優惠整理一次看

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博客來暑期童書展（圖／博客來提供）

▲博客來年度最大「童書、兒童玩具」展登場，推暑假優惠。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

沒抽到藝FUN券嗎？別難過，網路書店暑期書展陸續開跑，青少年小說、兒童故事書、暢銷繪本等最低5折起，想買的書一次打包，優惠折扣算下來，可為荷包省下不少，炎炎夏日窩在家避暑看書最享受。打算購買電子書閱讀器的書迷，現在使用振興三倍券也有好康加碼，便宜入手。

博客來年度最大童書展，集結小天下、親子天下、遠流、三采、上誼、台灣東方、國語日報、小魯、小熊等200家童書出版社，萬種參展書籍最低5折起，像是親子天下《屁屁超人系列套書》共9冊特價後只要1,770元，平均單本不到200元；《神奇樹屋1-55集》特價10,803元，現省5,565元；可以邊看故事、邊做點心的《露露和菈菈1-5集套書》下殺66折；《狐說八道成語故事》共4冊折扣後700元即可入手。

momo書店於7月份推出「紙上奧運會」，精選好書5折起，刷聯名富邦卡享10%回饋之外，指定商品單筆訂單滿500元，登記再領66折折價券。樂天市場推出「2020上半年暢銷百大書展」，即日起至7月31日，結帳滿800元享95折，刷樂天信用卡，不限金額再享5%優惠，同時，只要樂天桃猿於主場嬴球，樂天市場即推出限時好康活動。

樂天KOBO電子書精選書籍，如《解密陌生人》改變你我看待周遭世界的方式、陳文茜最新力作《終於，還是愛了》寫出最刻骨銘心的愛與情備忘錄，7月26日前，限時79折起，輸入折扣代碼再享50元折扣；7月24日至26日則有限時3天單筆滿888元送323點樂天點數回饋活動，搭配「雨過會天晴 全然大丈夫」日本書展最划算。

Readmoo讀墨電子書閱讀器（圖／Readmoo讀墨提供）

▲mooInk 系列閱讀器。（圖／Readmoo讀墨提供）

Readmoo讀墨電子書與元智大學瑯嬛書屋天河店、焙思書房、新竹市水木書苑；台中市的新手書店、引書店、好好生活書店、食冊café書店等7家獨立書店攜手合作，共同推「三倍振興買mooInk 好禮加碼」活動，在振興券使用期間，於指定獨立書店門市購買mooInk系列閱讀器（不含單購配件），可享振興券3,000元折抵3,500元優惠。

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