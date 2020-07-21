屏東職人町首創「堅持的職人」實境遊戲　歡迎民眾組隊體驗

▲屏東縣「職人町」首創「堅持的職人」實境體驗遊戲，民眾可組隊報名 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣「職人町」為提供屏東職人創造在地品牌的青年創業基地，本週起於職人町舉辦「堅持的職人」實境體驗遊戲，歡迎有興趣的民眾來體驗。

▲▼堅持的職人體驗。

主辦單位特別將職人町化為實境體驗場所，玩家要Cosplay成為職人小幫手，領取任務包後依照任務卡，尋找需要協助的職人店家，完成指定任務後換取禮物盒鑰匙獲得禮物。

禮物盒中有意想不到的驚喜職人禮物，有職人町活動店家50元折價劵、扶植青創力及職人隨機新秘宗霓工作室、平鋪黑豬、藝心軒手創藝術、自遊玩玩具實驗室、瘋土耳其限定等商品或課程折價劵一份）。

縣府勞動暨青年發展處說，「一旦上工便不可放棄」，堅持的職人實境遊戲由5個職人工作所打造而成，玩家要去模型爆炸多的實驗室、入圍金鐘獎的攝影棚、色號比頭髮多的漆店、老闆有點帥的咖啡廳及一口入魂的日曬麵。

即日起，每週六、日下午2點到7點，民眾可找好夥伴3人組成一隊事先預約報名體驗職人的日常作業。

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