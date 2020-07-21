暑假Fun心遊花東！拍下「花東之美」抽大獎　至8月31日止

▲秀麗的花東景緻，等待戀山的旅人探索並留下屬於自己最美好的回憶。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著國內疫情趨緩及解封後，近期掀起一波國內旅遊瘋潮，尤其花東更是民眾國內旅遊的首選！縱管處邀請國人暢遊花東，並參加「我眼中的花東之美」攝影作品招募活動，即日起至8月31日止，遊客可透過手機、相機拍下你眼中的花東之美，留下屬於自己最美好的回憶。

縱管處處長郭振陵表示，2020年為交通部觀光局「脊梁山脈旅遊年」，花東地區擁有中央山脈、海岸山脈的豐富探索景點，甚至有許多景點是網美必拍及打卡熱點。爲推廣山脈旅遊年，縱管處今年特別與知名亞裔設計師Daniel Wong合作，以花東地區的獨特景緻、族群文化特色出發，跨界與運動網紅喬海娜拍攝宣傳影片「千萬不要輕易來花東縱谷」，因為會愛上她的美！影片中秀麗的花東景緻，瓦拉米步道、山風吊橋、山風瀑布都在影片中，靜靜等待戀山的旅人前往！

縱管處歡迎國人跟著宣傳影片的感覺遊歷花東外，也鼓勵在花東旅行拿起手機或相機，拍下山巒風景、小鎮街拍、人文故事及美食等，與大家共享花東遊的美好感覺。此外作品一經入選，不僅將於實體攝影展展出外，還有機會可以獲得探索城市折疊腳踏車、知名星級飯店住宿券、幸運的話還可以免費暢遊體驗花東山脈旅遊三日遊程、限量喔熊充電器等豐富獎品。

▲▼作品一經入選，除了可在實體攝影展展出外，還有機會可以獲得折疊腳踏車、知名星級飯店住宿券。

「我眼中的花東之美徵件」已經開始徵件，詳細作品投稿、徵選方式請至活動投稿頁面https://forms.gle/TP6YvFfc3ij1FUqj8 或花東縱谷國家風景區管理處官方網站。「千萬不要輕易來花東縱谷」影片請至本處官方youtube搜尋觀看！

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