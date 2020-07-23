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國中生捷安特失竊　學甲戰警24小時內逮獲竊嫌

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▲學甲分局將軍分駐所所長趙駿清，發現列管的黃姓慣竊涉有重嫌，循線將他查獲起出贓車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲學甲分局將軍分駐所所長趙駿清，發現列管的黃姓慣竊涉有重嫌，循線將他查獲起出贓車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名施姓國中生7月21日下午4時，發現停放在將軍區高姓宗祠圍牆邊的捷安特自行車遭竊，施生於「我們是漚汪人」的line群組PO文協尋自行車，轄區將軍分駐所所長趙駿清獲悉上情立即，與主動與被害人聯繫並發動線上警力全面協尋，經查訪發現列管的黃姓慣竊涉有重嫌，在22日上午將他查獲，起出贓車。

▲學甲分局將軍分駐所所長趙駿清，發現列管的黃姓慣竊涉有重嫌，循線將他查獲起出贓車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，警方鎖定黃嫌為目標全力查緝，由於趙所長平日對轄境不良份子掌握行蹤動態，自側面了解嫌犯經常出沒於鄰近分局轄區，而於22日上午11時35分，在七股區南28線1.5公里處發現黃嫌，當場攔查並起獲贜物自行車1輛，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

學甲分局長甘炎民得知將軍所，能於最短時間內破獲竊案，特利用分局週報機會公開表揚並頒發破案茶，嘉許趙所長能善加運用通訊軟體，廣泛探求民瘼、經營社區警政，以提昇治安服務滿意度，足為同仁表率。

▲學甲分局將軍分駐所所長趙駿清，發現列管的黃姓慣竊涉有重嫌，循線將他查獲起出贓車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

甘炎民分局長指出，暑假期間學校放假，為避免學生產生偏差行為以及成為歹徒作案對象，警方規劃青春專案，針對預防青少年學生被害加強勤務作為，本次將軍所能在不到20小時破獲學生自行車竊案，即是警方勤務落實最佳印證。

甘分局長同時邀請大學甲地區（含將軍、北門）民眾，於7月25日學甲分局在將軍區馬沙溝海水浴場，舉辦青春專案-青少年沙灘排球賽，屆時有18隊72名學生參賽，請大家前來為年輕學生選手們加油打氣。

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