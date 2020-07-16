騎車那無照性命懟ㄟ走！　學甲警加強取締交通違規

▲台南市學甲分局長甘炎民率隊，會同交通組長及學甲派出所所長，親自前往東陽國小。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



暑假即將到來，千萬毋湯乎您的囝仔無照駕駛ㄛ！暑假是青少年騎士最危險的時期，可以說是致命的100天，請謹記學甲波麗士的叮嚀：「騎車那無照、性命懟ㄟ走；安全帽戴著走、幸福不苦手」，千萬不要無照駕駛，騎乘機車一定要戴安全帽，讓您平安、快樂享受暑假。

學甲分局為了守護青少年的交通安全，將針對最易危害青少年行車安全，包括闖紅燈、超速、危險駕車、酒後駕車、改裝車輛及製造噪音等重大違規加強稽查取締。

警方指出，日前學甲分局轄內一名未成年的少女，因無照駕駛致斷送性命憾事發生，為落實對青少年交通安全教育的重視，特別由學甲分局長甘炎民率隊，會同交通組長及學甲派出所所長，親自前往東陽國小，向接送小孩上學的家長與同學們發送文宣，希望小朋友上下學時，能戴妥安全帽，並注意安全，做到快快樂樂出門、平平安安回家。

學甲分局長甘炎民呼籲，暑假期間青少年集體出遊機會增加，經常發生有青少年無照開車或騎車造成傷亡事例學生校外活動頻繁，家長應提醒孩子外出騎乘機車時，應注意不超速、不鑽縫、不搶快、不任意變換車道，注意避開大型車輛轉彎記得打方向燈，絕大多數車禍都是可以避免的，並建立防禦駕駛及處理危機的能力，以降低交通事故發生。

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