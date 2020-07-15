電纜大盜為購毒行竊　學甲警發動緝捕行動逮8人送辦

▲台南市學甲分局連續發生數起沿海地區養殖用電纜線竊案，學甲分局受理報案後，凌晨發動查緝行動，一舉緝獲8名犯嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南大北門地區民風純樸，居民大都以農、牧或漁產養殖業維生，學甲分局轄區近月連續發生數起沿海地區養殖用電纜線竊案，學甲分局受理報案後，專案小組立即透過分析大數據資料分析，15日凌晨分多路緝獲8嫌到案，起獲電纜線贓物，並驗出尿液毒品反應陽性，全案依竊盜、毒品罪嫌送辦。

警方研判竊嫌可能為在地治安顧慮人口，且極有可能與毒品犯罪有關聯性，經過警方漏夜追查，發現徐姓等數名犯嫌，平時無業，時常騎機車四處隨機竊取魚塭、工地、回收場等的電纜線，變賣所得現金再去購毒抵癮，惟警方蒐證齊全後，並不急著下手逮人，而是順藤摸瓜，將毒品銷售管道與購毒者的身分逐一釐清，終於15日兵分多路凌晨出擊，將學甲、將軍、北門地區的8名毒蟲與毒販一網打盡，除順利找回遭竊的電纜線外，查獲的毒蟲尿液檢驗也都呈吸毒的陽性反應，警方訊後將8名犯嫌以毒品、竊盜等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並擴大清查類似的電纜竊案與毒品來源。

學甲警分局長甘炎民表示，許多民生竊盜都與染毒惡習有關，將持續秉持「以案查案、向上溯源、向下發展」之要領，追查有關嫌犯毒品來源，阻斷吸毒者購毒管道，以澈底瓦解地區毒品犯罪，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，以保障民眾財產安全。

超級經典、一用上癮

