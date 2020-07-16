2020學甲濕地環境教育解說營　26日登場歡迎報名參加

▲台南市生態保育學會，將舉辦「2020學甲濕地、甲咱作陣」環境教育解說營活動，歡迎踴躍報名參加這項生態保育、環保活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市生態保育學會為了喚起帶加重視「世界環境日」，決定7月26日在學甲濕地生態園區舉辦「2020學甲濕地、甲咱作陣」環境教育解說營活動，學會榮譽理事長邱仁武呼籲大小朋友們，踴躍報名參加這項生態保育、環保活動。

邱仁武說，每年6月5日的世界環境日（World Environment Day）是全球範圍最大的環保行動日，身為地球村的一員，特別配合舉辦「2020學甲濕地、甲咱作陣」環境教育解說營活動，今年因為新冠疫情影響延後到7月舉辦，藉由活動呼籲大小民眾重視環境生態問題，進一步倡導保護環境生態與野生動植物的觀念及行為，有效強化活動宣導效益，將台灣打造成一個安居樂業的低碳永續家園。

「學甲濕地、甲咱作陣」環境教育解說營活動，包括認識學甲濕地及地理生態環境、濕地體驗、濕地淨灘、有獎徵答或分享回饋，還將前往學甲秘境「老塘湖藝術村」體驗「環保拉船」，享受一下古厝風情的休閒活動。這項活動7月24日截止報名，以0928749922加賴，或以電子信箱a7821187@ms62.hinet.net索取簡章報名。

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