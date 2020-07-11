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16霸凌者「賞巴掌、要求下跪」還開直播　「新北勇媽」霸氣擊退救出1女學生

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▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲英勇媽媽嗆退霸凌者，希望大家不要成為漠視的旁觀者。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

校園霸凌的案件時有所聞，有位媽媽日前在新北市目睹一場國中生霸凌事件，16名國中畢業生對著一個小女生賞巴掌，要她跪在地上，並將過程同步直播。這位熱心的媽媽當下對著那群學生大喊「要報警」，那群霸凌者一下子全跑光。英勇事蹟被女兒PO在Dcard上，獲得網友們大讚，「媽媽好帥！」

這名英勇的母親，日前經過新北市一處公園，發現16名國中畢業生霸凌一個小女生，然而，在人多的地方發生這樣的事情，周遭路人都沒有要上前協助的意思。原PO認為，原以為升高一小孩會比較成熟，也以為在台灣不會發生這樣的事情，況且，公園是個公共場所，竟然沒有半個大人願意幫忙，「無論發生什麼事，就算那個女生亂說話，也不該是這種流氓處理方式；雖然我媽很雞婆，但她這次真的是幹得好啊！」

請繼續往下閱讀...

經過調查之後，得知那名受害女學生似乎是被打過一輪，再被帶到公園繼續霸凌。媽媽也等到處理完之後才離開現場，還不忘提醒警察，「要好好重視一下霸凌的事情」。媽媽也表示，「希望透過這篇文能夠讓大家對霸凌更重視一點，大家以後遇到這種事也能勇敢一點，報警也好、錄影也好，不要成為漠視的旁觀者就好！」

事情曝光之後，底下許多網友留言大讚媽媽的正義行徑，「你媽媽超棒的，也希望那個被欺負的女生能夠尋求/得到幫助，畢竟那幾個屁孩一定還會做同樣的事」、「最痛恨這種欺負弱小的」、「這個社會真的需要多一點像妳媽媽一樣能見義勇為的人」、「不過會不會報警才能真的懲罰到那些人，嚇跑了好像就不了了知了」。

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