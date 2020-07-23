紙風車27日新港國小登場　邀大小朋友跟武松一起「愛老虎」

▲紙風車368兒童藝術工程」為孩子笑容重整再出發 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年初爆發新冠肺炎疫情，各行業受到許多衝擊，而相當受到大小朋友喜歡的「紙風車368兒童藝術工程」也因疫情關係停演半年，7月26日晚上7點將在嘉義新港國小盛大開演「武松愛老虎」，該場次表演由在地「新港魅力商圈協會」所贊助，希望透過親子劇的表演，帶給小朋友及家長們歡笑，讓嘉義鄉親的身心靈從藝術饗宴得到慰藉，歡迎大家大手牽小手一起來新港國小感受幸福的夜晚。

▲紙風車368兒童藝術工程27日將於新港國小上演武松愛老虎。（圖／記者翁伊森翻攝）

紙風車此次在新港鄉的演出，獲得嘉義縣議會、嘉義縣文化觀光局、嘉義縣政府教育處、新港鄉公所、新港國小及新港奉天宮的全力支持，除公所及學校免費借用場地之外，也出動志工人力，協助演出順利進行以及警員也都願意協助交通疏導，在週邊道路引導車輛動線。

主要贊助商「新港魅力商圈協會」，更是由新港熱心的店家人士為了發展新港商圈增進當地繁榮所組成；這次在疫情解封後，特別邀請紙風車劇團來到新港鄉，集合新港在地人的熱情幫忙及付出，希望能成功辦理這場演出活動，讓孩子有個美好且驚奇的周末夜晚。

▲紙風車368兒童藝術工程長年為孩子笑容 而努力。（圖／記者翁伊森翻攝）

《武松打虎》是紙風車編創於1999年的劇碼，改編自同名的中國古典文學，也是近年屢獲邀演的作品，演出當天適逢農曆六月六日虎爺誕辰日，為響應愛護動物，紙風車劇團首次更改劇碼為《武松愛老虎》，希望用戲劇傳達正面觀念深入民眾；此劇演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓、歌舞身段，還有可愛吸晴的老虎偶與觀眾互動遊戲，熱鬧又趣味。

劇中的打虎情節成了救虎的故事發展，老虎會殺人竟是一場因為人類恐懼害怕而造成的誤會，最終，景陽崗下的村民與老虎來了場大和解，所有人的誤會與恐懼也因此消散。透過救老虎的情節設定，同時傳遞保護動物、關心自然環境萬物的宗旨。

►他奶奶的美麗小秘訣