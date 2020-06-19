雲端最前線／復甦藝文！「端午藝文大匯演」6/25登場

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全台解封後第一個端午連假大型活動，「端午謝平安藝文大匯演」將於6月25日至28日在總統府前廣場舉行！除了邀請防疫國家隊全員出席開幕，還將在總統府前廣場邀民眾一同「立瓜」共999顆大西瓜，此外3天活動更有60組藝文團體尬台演出，還有近百攤農夫市集、創意園遊會。《雲端最前線》以及主持人楊文嘉，19日邀請文化總會發言人暨媒體部主任湯佩儀、紙風車團長任建誠、時事評論員王時齊，以及即將成真火舞團團長蔡宏毅，直播上演全球獨創的「行雲流劍」。

▲總統府前立999顆西瓜！解封首次「端午藝文大匯演」防疫國家隊全員出席 。（圖／行政院農業委員會）

文化總會特別統籌為期3天的「端午謝平安藝文大匯演」系列活動，將在凱達格蘭大道前舉行。第一天（25日）午間將與農委會合作舉行「端午謝平安，好運久久久」立瓜活動，把端午傳統「立蛋」改成「千人立起999顆西瓜」，這999顆大西瓜來自屏東佳冬鄉農會，希望透過立瓜祈求台灣平安久久。

26至27日的活動則注重「多元」、貼近大眾的藝術文化，重現台灣早期街口廟會祈求平安的景象，共打造5個舞台，邀請60多組藝文團隊同場演出；周邊也有近百攤的農夫市集、創意園遊會！疫情期間宅在家的親子老少，可以走出戶外，讓心情得到紓解。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。