李永豐「婉拒捐款」：疫情衝全台都有災難！紙風車靠貸款再戰

▲紙風車文教基金會執行長李永豐。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」發生大火，28年累積的創作資產盡數燒毀。紙風車文教基金會執行長李永豐今（11日）表示，團隊正在努力復原道具，觀眾也熱情響應支持綠光劇團表演，預計8到12月將在全台巡迴加場演出。對於外界捐款他仍婉拒表示，「希望留給更需要的人」，紙風車希望用自己的力量處理這場災難。

李永豐今日出席文化部「藝FUN券加碼振興」記者會，會後受訪時表示，由於道具都被燒毀，因此紙風車7月的演出都只好延後，且許多道具都是手工製作，目前有許多資金、人力、材料等問題需要克服，坦言「最近很忙碌」。

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李永豐表示，修復道具的資金將以貸款負擔，觀眾也可以購票、看劇支持，至於捐款則希望留給更需要的人，他強調，「不是紙風車有實力，只是團隊希望用自己的力量處理」，他表示，受疫情影響，全台各大產業都很辛苦，雖然紙風車火災是災難，但其實許多企業也因疫情出現災情，希望大家資源共享、互相幫忙。

▲文化部舉辦挺藝文加碼振興三倍券藝FUN券公佈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

李永豐表示，紙風車為公益演出的劇團，而綠光劇團則是對外售票，昨日一天國家劇院的門票就完售，很感謝觀眾的支持，今日也加場城市舞台演出，賣票速度也很快，因此預計8到12月會在全台巡迴演出，「紙風車歡迎大家帶孩子來看戲，劇團的目的就是演戲給大家看，因此看戲就是對團隊最大支持」。

文化部長李永得表示，紙風車為國家重要文化資產，也是台灣指標性文化產業，文化部會積極協助，不過紙風車有自己的堅持，他們希望先靠自己的力量面對，文化部都會盡量幫忙。

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