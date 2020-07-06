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觀眾偷塞「一疊現金」信封給吳念真！紙風車火災滿月PO文　網：眼眶濕

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▲▼紙風車劇團火災滿月。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車劇團火災滿月，特別在臉書PO文致謝各界。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

紙風車及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在上月6日凌晨發生大火，2小時內將28年心血全燒毀，損失超過5千萬以上。今（6）日紙風車劇團特別在臉書提到，這一天是大火過後滿月的日子，除了點名致謝各界人士，還透露許多人在電話裡最常問的一句話是「你們捐款帳號多少？」甚至有觀眾在演出現場，塞給吳念真導演「一疊厚厚現金」的信封，讓劇團表示盛情難以回報，PO文也吸引大批粉絲持續打氣。

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▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

紙風車劇團PO文表示，7月6日是對大多數人來說不是什麼特殊日子，但對紙風車劇團全體同仁而言，卻是百感交集的一個日子，正是布景工廠大火過滿一個月。這個月以來，紙風車在一連串感傷、整理、重製、排練等工作下倏忽而過，回過頭一看，除了感歎時光飛逝，更發現能振作起來，要感謝的人太多。

紙風車提到，當時火災後第一時間，劇團湧進許多關懷電話，有散在各地的志工朋友、368的長期贊助者們、購票的公司行號、文化部、文化局、教育局及各縣市政府相關局處，還有熟識的記者朋友們，認識的、不認識的，除了電話裡表示加油、撐住，大家最常問的一句就是「你們匯款帳號多少？我要如何捐款？」

「這沉澱澱的情義，總叫接電話的我們，握著話筒流淚哽咽，連話都說不出來。你們這些可愛的人們啊，叫我們如何回報？」而日前紙風車踏出災後的第一哩路，到桃園與彰化演出《巫頂環遊世界》，即使夏日傍晚天氣炎熱，但看著父母帶著孩子來看演出、聽著他們發出的笑聲，「我們覺得，這一切都值了」。

紙風車感性說，「能順利完成這一切的功臣，不是我們，是所有支持紙風車的朋友們，是堅持不具名捐款的你，是從不相識卻願意出借廠房的你；是一路出錢出力的贊助者，是無怨無悔付出心力的志工們，是自已受疫情影響吃不飽卻捐出一日所得的技術們，謝謝您們，一路相挺陪伴。」

更點名許多伸出援手的各界，感性致謝，包括「長期支持的企業，即便是自身業績受疫情影響，仍送來即時雨」、「送了兩隻吃飽飽的豬公前來的陌生人」、「謝謝特地從國外默默匯款給我們的駐德國大使謝志偉」、「謝謝貓詩人谷柑捐出他的版權費」、「在演出現場塞給吳念真導演裝有一疊厚厚現金信封的觀眾」、「謝謝送古老腳踏車當道具的老太太」⋯⋯等。

▲▼紙風車劇團火災滿月。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車表示盛情難以回報，承諾將會繼續作一齣齣好戲、繼續下鄉、繼續蒐集孩子的笑容。（圖／紙風車劇團）

紙風車表示盛情難以回報，也難以一一唱名，「除了 #謝謝再謝謝之外，我們真的不知如何回應這眾多的情義，只有努力再努力，繼續作一齣齣好戲，繼續下鄉，繼續蒐集孩子的笑容，奉獻給您。」

更引用唐吉軻德在戲中說，「身為一個英勇的騎士，本來就應該要幫助別人，哪怕沈睡千年惡魔甦醒過來，我也將舉起我的長矛，勇敢地向他挑戰！」紙風車與觀眾相約，做彼此的唐吉軻德。

網友看了也紛紛打氣「加油！為了孩子的笑容，要重新站起來唷」「好感動！看了眼框泛紅⋯⋯」「感動到起雞皮疙瘩了~(眼眶濕)」「謝謝紙風車讓台灣的孩子看到不放棄、堅持到底的精神！」「加油！寶貝們在這年代有紙風車，是幸福的。」

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