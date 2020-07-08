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死於毒品比新冠肺炎更多！紙風車反毒工程發願2年半完成　潘文忠力挺

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▲▼「紙風車青少年反毒戲劇工程」。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙風車青少年反毒戲劇工程」計畫9月繼續開跑，教育部長潘文中特別親自為劇團打氣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「紙風車青少年反毒戲劇工程」自2012年起跑至今8年，誓言走遍全台959所國中，如今已至680所學校演出，完成率71%，而原預計上半年完成80%，不料受新冠肺炎疫情影響打亂步調，又遇上大火燒光佈景道具。而執行長李永豐說，「青少年染毒的問題不會因為疫情而停止，佈景燒掉也無法根除毒品問題，因此反毒腳步不能停」，教育部長潘文忠更特別現身為劇團打氣表示力挺。

紙風車劇團原預計在今年上半年，完成80%所國中的反毒演出，不料被疫情打亂一切步調，配合防疫政策，上半年演出完全取消；解封之後，6月6日一場惡夜大火又燒毀了劇團28年累積的布景道具，包含2套「紙風車青少年反毒戲劇工程」的佈景以及大型魔鬼道具，劇團工作人員也感歎說，「魔鬼都燒掉了，但毒品怎麼都無法從學生的生活根除呢？

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▲▼「紙風車青少年反毒戲劇工程」。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙風車青少年反毒戲劇工程」誓言2年半內完成全台所有國中演出。（圖／記者林育綾攝）

劇團執行長李永豐說，紙風車有三大戲劇工程，專門為偏鄉孩子服務，雖然遇到大火讓紙風車瞬間傾家蕩產，但會繼續用一齣齣戲把損失的慢慢賺回來，而且「反毒」這件事並非遇到疫情就不必繼續，「肺炎雖然很嚴重，但事實上死於毒品的人遠比肺炎還多」。

李永豐提到，尤其暑假將至，更是毒品猖獗的時候，「當大家在談防疫時，忽略了毒品氾濫的問題，這個問題依然在世界各個角落持續發生」。因此目前劇團以貸款的方式，把布景道具做回來，演員也正加緊排練，目標9月新學期再度啟動，誓言2年半內完成全台所有國中演出。

▲▼「紙風車青少年反毒戲劇工程」。（圖／記者林育綾攝）

▲教育部長潘文忠今（8）日也特地親自為紙風車加油打氣。（圖／記者林育綾攝）

教育部長潘文忠今（8）日也特地親自為紙風車加油打氣，他表示紙風車劇團過去8年在宣導反毒上有很重要的地位，活動滿意度也高達9成多，因為有這樣的劇場，讓很多孩子認知反毒的重要性，故事敘述有警惕效果，而現在漫長的暑假要來了，他提醒青少年，毒品種類千奇百怪但「沒一個好」，對個人健康、身心、家庭等都有很大的不良影響，建議家長也要為孩子多安排良好的休閒活動，嚴正向毒品說不。

▲▼「紙風車青少年反毒戲劇工程」（圖／紙風車劇團提供）

▲反毒戲劇工程每年的劇情、服裝、歌曲都會有變化，因應時代做出不同改變。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車團長任建誠也說，反毒戲劇工程每年的劇情、服裝、歌曲都會有變化，因應時代做出不同改變，如今連毒品都進化成有咖啡和糖果了，可說是誘惑和危機比以往更多，所以反毒戲劇也要呼應時代做出改變。

紙風車也邀請學生們拍攝「紙風車返笑日-368我的家」創意影片，用1分鐘影片說自己家鄉的故事，一方面讓孩子認識自己的家鄉，二方面也正好迎來5G時代，讓孩子練習用捕捉到的畫面說故事，趁暑假期間培養數位素養。

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