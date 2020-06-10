好康來了　桃園推出5大藝文振興方案

▲桃園七七藝文町。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提振受疫情衝擊的桃園在地藝文團體、電影業者及文化園區的營運，桃園市政府文化局推出藝文振興5大方案，期吸引市民朋友進場觀看優質表演節目。此外，市府與紙風車劇團合作，規劃在閩南文化節推出一系列戶外戲劇，但劇團近期受到火災波及，市府將持續與劇團保持聯繫、提供適當協助，並視情形調整相關演出計畫。

▲桃園推出5大藝文振興方案。（圖／文化局提供）

市長鄭文燦10日於防疫振興專案會議時表示，受疫情影響，今年上半年各藝文團體表演機會幾乎歸零，影響其收入甚鉅，為此，市府規劃下半年推出藝文振興五大方案，包括：推動「線上劇場」，採購26檔桃園藝文團隊節目版權，於每週六、日晚間7時30分在文化局官方頻道線上播映。

▲桃園展演中心現場購票5折優惠。（圖／文化局提供）



提出「逛5大文化園區送消費抵用券」，市民朋友前往桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、中壢馬祖新村等處參加活動，即可免費領取100元消費抵用券，可於園區內抵用消費，預計發出4,500張。

「藝文電影專場購票半價」優惠，由文化局與市內部分電影院合作，推出藝文電影半價專場，現場購票5折優惠；「三大藝文館舍售票5折優惠」，針對文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館的售票表演，限量推出5折優惠票，以及「三大藝文館舍演出免場地租金」措施，藉此鼓勵藝文表演團隊來桃園演出。

・夏天剛開始，現在買最好