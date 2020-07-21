陳情「大阪關西事件」涉妨害公務　曾銘宗反控外交部誣告…結果出爐

▲立委曾銘宗控告外交部長吳釗燮涉誣告案，檢察官處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立委曾銘宗，2019年底和黨籍民代到外交部陳情「大阪關西事件」，與保六警員發生肢體衝突，遭外交部告發涉嫌妨害公務等罪，曾不滿，「我們沒告，他反而告我們」，反控外交部部長吳釗燮誣告，但台北地檢署檢察官勘驗監視畫面，發現當天民代和警員確實有發生拉扯，外交部並非憑空虛構犯嫌，21日處分不起訴吳釗燮。

台北地檢署2019年間起訴「卡神」楊蕙如組織網軍，散佈網文批評侮辱我大阪辦事處，國民黨籍立委、議員為了外交官蘇啓誠疑因相關壓力自殺身亡，12月6日前往外交部陳情抗議，結果爆發立委陳玉珍遭門夾手、立委陳宜民狠推保六女警等衝突。

外交部事後指控民代們稱要陳情，卻連陳情函都沒有帶，基於維護法制、捍衛同仁的權益與尊嚴的立場，決定正式告發曾銘宗、陳宜民、徐弘庭等人，盼藉此杜絕此類脫序行為；曾銘宗為此不滿反控外交部長吳釗燮部屬警力，涉嫌妨害立委執行公務、誣告等罪。

但檢察官勘驗現場蒐證、監視器畫面後，認為當天民代確實與警力有發生拉扯，外交部指控非無憑無據，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴吳釗燮，至於外交部告發曾銘宗等人涉嫌妨害公務部分，另案偵辦中。

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