死神二度敲門！汽車突然起火爆炸...女大生順利下車　摸黑求救卻墜橋摔死

▲女大生雖然逃過爆炸,卻不幸墜橋。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦近來發生一起不幸事故,一名24歲女大生開車返家途中汽車突然起火爆炸,她雖然在爆炸發生前緊急離開車內,卻在試圖跨過車道時不小心從離地約12公尺的公路橋上墜落,臨死前不斷向醫護人員哭訴「拜託不要讓我死」,最後仍搶救無效身亡。

英國《太陽報》報導,24歲就讀法律的女大生凱末爾(Azra Kemal),18日凌晨2時34分被人發現倒在肯特郡湯布里奇(Tonbridge)A21公路附近一座橋下,發現她的人是一名剛好經過的護士,雖然身受重傷的她當時仍保有意識,然而搶救後仍於凌晨3時20分被宣告身亡。警方後來在橋上發現一輛正在起火的車輛,懷疑凱末爾順利逃脫起火車後,摸黑走在橋上試圖找人幫忙時不小心墜橋。

凱末爾的母親內夫雷斯(Nevres Kemal)表示,女兒和朋友一同外出遊玩後正準備回家,結果半路上汽車突然起火,「他們在爆炸前及時逃下車,揮手向隔壁車道的駕駛求救,對方停下車後,他們摸黑想要跨越路中央的隔離路障,沒想到中間有個約3公尺的縫隙,結果她不小心摔到橋下。」

內雷斯表示,「我女兒當時還活著,一直哭求著橋上的人『不要把我留在這裡』,同伴雖然試著找她但是找不到人,幸好一名護士剛好經過救了她,但最後仍然逝世,她的遺言是『拜託不要讓我死掉』。」與凱末爾同行的31歲男友人雖然一度被捕,後來被無罪釋放,警方目前仍在調查事故發生原因。

