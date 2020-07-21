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英國暫停與香港引渡協議　港府：讓犯罪份子逃過法律制裁

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記者蔡紹堅／綜合報導

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）20日宣布，英國將終止與香港的引渡協議，並禁止向香港出口鎮暴武器，回應北京在香港推動「港版國安法」。對此，香港政府表示強烈反對，並批評英國此舉為雙重標準的政治操作，嚴重違反國際法與國際關係準則。

▼「港版國安法」在港實施後，已有多名港人被逮。（圖／路透社）

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

香港政府21日指出，每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，是職責所在，英國也有多項相關法例，「英國因為政治目的，以制定『港版國家安全法』為藉口，單方面暫停與香港的移交逃犯協議，是屬於雙重標準的政治操作。」

香港政府強調，英國此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，甘心讓犯罪分子逃避法律制裁，更突顯了英國有機會成為一些在香港被通緝的人士嘗試逃避法律責任的地方，英國應就此向法治和國際交代。

▼示威者上街抗議「港版國安法」，與警方發生衝突。（圖／路透社）

▲▼2020,香港七一衝突。（圖／路透）

此外，中國駐英國使館發言人也在20日表示，英方多次圍繞香港國安法做出錯誤言行，干涉香港事務和中國內政；中方已多次向英方提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐英國使館發言人提到，「港版國安法」是確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長治久安和繁榮穩定的「定海神針」，實施國安法後，香港將更安全、更美好、更繁榮，「我們對香港的光明未來充滿信心。」

中國駐英國使館發言人強調，任何向中方施壓、阻撓該法實施的企圖，都必將遭到包括香港同胞在內的14億中國人民的堅決反對，注定不會得逞，「敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。」

▼英國外交大臣拉布（Dominic Raab ）。（圖／路透社）

▲▼英國外交大臣拉布（Dominic Raab ）。（圖／路透）

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