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朴元淳「帝王選妃」內幕遭爆！女秘書實習期間就被「內定」...空降秘書室

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▲▼已故首爾市長朴元淳被爆料「選妃內幕」。（圖／CFP）

▲已故首爾市長朴元淳被爆料「選妃內幕」。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市長朴元淳疑因性騷醜聞選擇輕生，然而其不僅生前多次命令女秘書量血壓、拿換洗內衣褲，現在更遭爆早在女秘書剛結束公務員考試，仍處於試用期間，就直接被「內定」，從某地方事務機關直接空降首爾市廳秘書室，就連其他市府員工也直言這種情形相當罕見，令人無法不質疑首爾市府選用秘書的標準與過程。

根據韓媒《文化日報》20日掌握到的首爾市府人事派遣資料，指控受朴元淳性騷擾的該位女秘書在市廳秘書室的工作期間為2015年7月至2019年7月，時間長達4年。然而在擔任市府秘書前，她僅是一名剛從9級公務員考試合格的新人，在首爾市府下轄某業務機關內實習，職銜是「地方行政書記補」，並非正職人員。

▲▼已故首爾市長朴元淳，2012年曾參觀國際動漫節。（圖／CFP）

▲已故首爾市長朴元淳，2012年曾參觀國際動漫節。（圖／CFP）

《文化日報》爆料，該女秘書（當時並非秘書，僅為試用期間之公務員）突然收到首爾市府指令，要求到市廳秘書室擔任市長貼身秘書。某不具名的市府幹部便透露，「當時根本連一通電話都沒接到！據我所知，目前還沒有人以試用期的公務員，直接空降至市長室。」；另名職員也表示，「試用公務員，直接被要求空降到秘書室輔佐市長，從事如此繁重的工作，這種狀況我認為非常罕見。」

該媒體爆料內容，其實與女秘書的法律代理人兼辯護律師金在蓮（김재련）的說法相互呼應！金在蓮13日透過「韓國女性熱線」、「韓國性暴力諮商所」召開記者會時便表示，該受害女秘書原本在市府下轄機關擔任公務員，然而某天卻突然從市府收到人事命令，至市府面試後，擔任了4年的市長秘書，不過原本在試用期時，並未向市府投相關履歷，也就是說，原本並未打算、或有意願擔任市長秘書一職。

▲▼被害女秘書辯護律師金在蓮。（圖／翻攝自韓國女性熱線臉書粉專）

▲被害女秘書辯護律師金在蓮。（圖／翻攝自韓國女性熱線臉書粉專）

根據《東亞日報》，金在蓮20日表示，預計本周將儘快召開記者會，說明關於市府決定與相關法律專業人士等成立調查團之立場，不過具體時間與場所仍未定，且該被害女秘書不排除仍選擇不出席。

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