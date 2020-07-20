日本人不買單！10萬片安倍布口罩「被退貨」　難重複使用恐銷毀

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合外電報導

安倍政府為因應新冠肺炎疫情，決定自4月中起耗資466億日幣（約為新台幣128億）向全國每戶發放兩片布口罩，但是由於布口罩尺寸太小，且防疫效果受到質疑，因此被戲稱為「安倍的口罩（アベノマスク）」。如今，政府好不容易在6月中結束一系列的發放，卻傳出各地方政府紛紛收到民眾「退貨」的布口罩，而這些無處可去的口罩數量竟高達10萬片。

根據《每日新聞》報導，安倍政府4月17日起，針對全國人民發放每戶2片的免費布口罩，不過如今卻傳出，政府收到許多民眾退還的布口罩，更有一些民間團體收到民眾「捐贈」的布口罩，深感困擾。根據統計，被原封不動退回的口罩就高達10萬片。許多地方政府苦不堪言表示，拿到被退貨的口罩無法重複使用，但也不能隨便丟棄，實在很困擾。

事實上，被退回的口罩礙於衛生問題，政府也很難重新利用，恐怕只能面臨被銷毀的命運。當初安倍編列了466億日幣（約為新台幣128億）的預算，就為了推行這項口罩政策。然而安倍發放的布口罩不但尺寸小到不符合一般人使用，4月率先針對部分設施發放的口罩更是出現大量帶有汙漬的瑕疵品，導致相關單位只能將已發放的口罩緊急回收。

據了解，相關單位接獲通報後隨即暫停一切發放流程，將布口罩進行二次複檢，然而安倍口罩為了品質複檢卻一度傳出要再花8億日幣（約新台幣2.7億元）的納稅錢，引發輿論撻伐。歷經2個月的時間以及各種問題，安倍政府終於在6月中旬完成一切發放，如今卻再度面臨遭退貨的難題，讓這項防疫政策蒙上一層陰影。

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