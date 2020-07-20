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日民調：僅23.9％日人盼明年舉辦東京奧運　安倍防疫應對不及格

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▲▼日相安倍晉三優先考慮鬆綁台灣入境。（圖／路透社）

▲日本首相安倍晉三政府推出國內旅遊振興計畫。（圖／路透社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

日本共同通訊社19日公開一項民調，民調內容顯示，只有23.9％的民眾支持在明天夏天舉繼續辦奧運，且全國超過一半的人都認為，日本首相安倍晉三的防疫表現不及格。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，原訂於7月24日舉行的東京奧運已順延到明年。但最新民調顯示，只有不到四分之一的人希望看到明年奧運如期舉辦，另有36.4%的民眾認為奧運應該繼續順延、33.7%則認為這項活動應該完全取消。

多數不支持奧運如期開幕的人認為，病毒不會在短期內被有效控制。除了這個原因外，也有人認為日本政府應該以防止疫情擴散作為首要目標，且舉辦體育盛會將造成額外的支出。

東京奧運會和國際奧委會已經同意簡化賽事，日本政府也在考慮，在沒有感染新冠肺炎的前提下，放寬對外國運動員的入境限制。

這份為期3天的民調結果顯示，有59.1％受訪者對政府防疫表現感到不滿，有66.4％的民眾認為政府應該宣布，東京和其他地方再次進入緊急狀態，以因應病毒大爆發。

自從政府5月25日解決全國緊急狀態後，東京和關西西部地區都創下單日最高感染案例數的紀錄。在疫情再度大流行的敏感時機，安倍晉三政府仍堅持要在22日實施「Go To Travel」國內旅遊振興計畫。

民調發現，有62.7％的人認為這項計畫應該要延後執行。即使政府最後一刻將東京排除在計畫之外，仍有17％的人認為，其他感染案例不斷增加的區域，也應該要比照辦理。

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