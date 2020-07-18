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藝FUN券開放登記！最新措施「3天分流」註冊抽籤領券懶人包一次看

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▲▼「藝FUN券」APP開放下載。（圖／記者林育綾翻攝）

▲「藝FUN券」APP今（18）日起連續3天開放註冊登記。（圖／記者林育綾翻攝）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億推出總數200萬份、每份600元的「藝FUN券」，今（18）日上午9時起開放登記，民眾可在20日下午9點前，以智慧手機一人一機下載「藝FUN券」APP並完成註冊登記，21日中午12點公開抽籤。文化部也呼籲，這3日可採自動分流，身分證或居留證尾數雙號在18日進行、單號在19日進行，20日則開放前兩日尚未登記的民眾，確保更順暢。

文化部透露，由於「藝FUN券」數量有限，總數200萬份，為了避免搶票，造成民眾緊張、系統當機，因此特別向政委唐鳳請益，採取當初網路預購口罩時的作法，先開放民眾登記後，再採抽籤方式，讓民眾更公平競爭獲得藝FUN券。

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▲▼文化部呼籲「藝FUN券」分流下載登記。（圖／文化部提供）

▲文化部呼籲「藝FUN券」3日分流註冊登記。（圖／文化部提供）

目前「藝FUN券」APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊，不過為了讓所有的民眾可以更順暢的使用，文化部也特別呼籲，建議可以採自動分流方式，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

文化部也提醒，還未加入「藝FUN店家」的業者，建議趕快註冊申請，別讓自己的店家在各縣市的文化消費地圖上缺席。只要於網站（https://artsfungo.moc.gov.tw/）輸入統編或身分證字號，以及公司名稱、負責人、銀行帳戶等基本資料進行註冊後，最快3個工作天即可收到審查結果。更呼籲店家響應「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

▲ 「藝FUN券」下載註冊、抽籤、使用時程表。（圖／文化部）

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

第一階段：「藝FUN券」下載及註冊

1.如何下載「藝FUN券」？

使用智慧型手機，無論是iOS或Android用戶，都可搜尋「藝FUN券」APP。

藝FUN券APP下載：IOSAndroid

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

2.註冊登記時間：

7/18上午9:00至7/20下午9:00，開放民眾有3天時間，下載「藝FUN券」APP後，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）即完成註冊。

為了讓所有的民眾可以更順暢的下載，文化部也特別建議可以採「自動分流」方式，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

▲▼藝FUN券APP註冊畫面。（圖／記者林育綾翻攝）

▲藝FUN券APP註冊畫面。（圖／記者林育綾翻攝）

3. 填寫資料註冊登記：

選擇是「消費者」或「店家夥伴」►輸入證件號碼►輸入手機號碼►輸入生日►再填寫真實姓名►選擇居住區域 ►填寫e-mail，註冊完畢後，記得點選「馬上登入」。

第二階段：抽籤及領券

1.抽籤時間：

文化部於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，公開隨機抽取200萬位幸運民眾。

2. 如何領券：

App會通知幸運中獎者，在App直接取券即可，一張券面額100元、共計6張，總計600元，7月22日中午12點可開始使用。

▲▼「藝FUN券」APP開放下載。（圖／記者林育綾翻攝）

▲「藝FUN券」得獎者直接在App取券即可，此為模擬使用畫面。（圖／記者林育綾翻攝）

第三階段：使用方式及尋找店家

1. 使用時間及使用方式：

使用期限自2020年7月22日起～2020年12月31日止，逾期失效，使用不找零，且不得轉售。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

2. 如何尋找可使用店家：

目前「藝FUN店家」已有1萬2千家加入，所有通過審核的店家，都將顯現於「藝FUN券」APP的「藝文店家消費地圖」，方便查找。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

▲「藝FUN店家」已有1萬2千家加入，將顯現於藝FUN券APP的「藝文店家消費地圖」。（圖／文化部）

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