櫻桃小丸子飆起「超輪轉台語」！教育部替4部動畫配閩南音引共鳴

▲教育部替櫻桃小丸子配閩南語音及製作閩南語字幕。（圖／翻攝攝自教育部閩南語動畫網）



記者許展溢／台北報導

想要學習閩南語的大小朋友看過來！教育部為了讓民眾能寓教於樂，與文化部共同出資，特別替4部動畫，包括櫻桃小丸子，連少年阿貝GO！GO！小芝麻、卡滋幫以及九藏喵窩配閩南語音及製作閩南語字幕，供民眾自學或親子共學使用，提升全民學習閩南語的興趣。



教育部說明，本次製作的卡通動畫包括，櫻桃小丸子（14集）、少年阿貝GO！GO！小芝麻（22集）、卡滋幫（34集）以及九藏喵窩（42集）。前2部是大眾很熟悉的日本卡通，後2部是台灣原創卡通，希望在推廣閩南語文之際，也鼓勵推展本土動畫產業。

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▲▼教育部替4部動畫配上閩南語音，其中卡滋幫及九藏喵窩是台灣原創卡通。（圖／翻攝攝自教育部閩南語動畫網）



教育部提到，尤其台灣原創卡通「九藏喵窩」，今年也在日本播放，是台灣第一支打入日本市場的動畫。這些卡通動畫不僅貼近日常生活，適合國民中小學學生學習，故事內容更以家庭及學校日常生活為主軸，是許多人童年的共同回憶，容易引起大家的共鳴。

教育部表示，這些卡通動畫光碟已陸續配送至全國公立國民中小學及直轄市政府、縣（市）政府教育局（處），作為推廣閩南語言的學習資源。 民眾若想觀看相關影片，可至「教育部閩南語動畫網」查看。如有任何問題亦可電洽承辦單位國立台中教育大學。

▲櫻桃小丸子台語版共有14集。（圖／翻攝攝自教育部閩南語動畫網）

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