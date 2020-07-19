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快訊／力挺陳其邁！蔡英文下達「動員令」：民進黨要找回高雄的光榮

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記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日下午登場，這次主題訂為「團結台灣、前進世界」，總統兼任民進黨主席蔡英文將發表談話。蔡英文在致詞中力挺陳其邁，向黨員下達動員令，要一天當兩天用，「民進黨要贏得選舉，重新找回高雄的光榮」。

民進黨全代會19日下午在台北國際會議中心登場，包含總統兼任民進黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及綠營各執政縣市首長，包含鄭文燦、黃偉哲、林右昌、林智堅、翁章梁、潘孟安等都將出席大合體。

高雄市長補選戰8月15日將舉行投票，陳其邁力拼代表綠營收復高雄疆土。今天登場的全代會，由蔡英文率領賴清德、蘇貞昌及各執政縣市首長們合體的「超強陣容」在現場替陳其邁全力助選，力拚把綠營在大南方的拼圖補起來，強調「綠色執政、品質保證」的訴求。

蔡英文致詞時下達民進黨的四項任務。其中最後一個任務，大家今天聚集在這裡，共同打氣的是眼前的關鍵任務，「民進黨要打贏補選，重新找回高雄的光榮，在我身邊的是高雄市長候選人陳其邁，兩年前他跌倒了，面對冷嘲熱諷，但他重新振作，從豬瘟到肺炎，防疫到振興，投資台灣投資轉型，陳其邁和我們蘇院長一起帶領有政府會做事的團隊，克服各種難關。」

蔡英文說，當前高雄許多建設規劃，都是陳其邁念茲在茲一手規畫主導，中央執政歷練 給陳其邁更成熟寬廣歷練，從一點零變成二點零，「沒有一個一流選手永遠拿第一名，重要的是跌倒了再爬起來，爬起來的陳其邁、二點零的陳其邁，要爭取高雄人的支持，請大家全力幫陳其邁選贏選好！」

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