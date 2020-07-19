酸蔡英文不肯修財劃法　柯文哲：修完以後負債就沒藉口了

▲吳益政、柯文哲受訪。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

總統、民進黨主席蔡英文19日下午在民進黨全代會向黨員下達動員令，要一天當兩天用，「民進黨要贏得選舉，重新找回高雄的光榮」。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲在高雄受訪表示，「因為以前沒有光榮，現在才要去贏回」，他還酸蔡英文一定不肯修《財政收支劃分法》，「修完以後負債就沒藉口了」。

柯文哲19日一整天陪高雄市長候選人吳益政掃街，下午前往永齡杉林有機農業園區，對於蔡英文稱要找回高雄的光榮，柯文哲回應，「因為以前沒有光榮，現在才要去贏回，很正常啊」，就是沒有光榮，才要去贏回光榮，隨後又自嘲說，「奇怪，毒舌派的毛病又開始發作了」。

吳益政則建議蔡英文，要真正贏回光榮，就把高雄債務幫忙解決，統籌分配款不是要多要錢，而是要有自主性，自己去賺錢，賺愈多也中央也能取得更多稅收，高雄人才、產業力量才會展現出來，對高雄來講，需要的是應有自主性，「否則現在光榮都是負債堆出來的，現在桃園也在堆啊 那有什麼好光榮的？」

柯文哲聽聞之後嘲諷「你又講出了國家機密，桃園也在堆，對，我也看過那數字，你又洩露國家機密」。吳益政又批評，（桃園負債）五都裡面最多的，200多億，蔡英文講的都對，可是該做的都沒做，財政劃分法（修法），讓高雄市跟地方有自主權，中央更有錢，我們也更有錢，像是美濃這麼好地方沒有菜市場，提醒不要縣市合併，該給的沒改，「不要說馬英九時代，政府是延續的，馬英九沒做就要做啊」。

柯文哲最後酸說，「統籌分配款，她一定不肯修，因為修了以後就沒有欠債的藉口，政治眉角你怎麼不知道？」立法院本來要修就可以修，但她一定不肯修，修完以後負債就沒藉口了。