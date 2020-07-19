影／沒見到蔡英文！陳水扁全代會投票氣色佳　半小時快閃「不說話」

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨19日舉辦全代會，兼任黨主席的總統蔡英文出席並上台致詞，此次全代會重頭戲在替陳其邁高雄市長補選戰助選以及中常委改選。前總統陳水扁也現身全代會，沒有參與大會有投票，同時也沒見到蔡英文，他一身輕裝氣色看起來相當不錯，面對媒體追問一語不發。





▲民進黨全代會，陳水扁在陳致中與柯建銘陪同下離場。（圖／記者李毓康攝）

台中監獄對於陳水扁保外就醫曾提出四不原則，包括「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」。陳水扁今天現身在台北國際會議中心舉辦的民進黨全代會，只參與投票、不參與大會，「投完票就離開，已有跟法務部溝通處理」。

高雄市議員陳致中在全代會前受訪時表示，根據黨內規定，歷屆黨主席是「當然黨代表」，今天全代會希望行使投票權利，可以投這票很光榮、很驕傲的事，起碼台灣可以投票，香港就不行。他強調，過程中跟法務部有充分溝通，雙方都是OK的，這過程沒有特別的問題，大概三點抵達會場，是單純的行程，投票完他就回家了。

陳水扁下午近三點現身全代會現場，身穿綠色POLO衫，自己拄著拐杖的他氣色相當不錯。他先搭乘手扶梯上樓後在小房間短暫休息，隨後進入會場投票並離開，全程僅約半小時。他離場面對媒體追問，依然沒有回應，在兒子陳致中及民進黨團總召柯建銘等人護送下坐上座車離開。