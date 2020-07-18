實測／藝FUN券註冊狂轉「出了點小問題」　登入後還要「1步驟」才算完成申請

▲藝FUN券實測畫面。（圖／翻攝APP）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億推出總數200萬份、每份600元的「藝FUN券」，今（18）日上午9時起開放登記，記者在9時準點以IOS系統實測時，發現在註冊步驟一度畫面「狂轉」無法送出資料，並顯示錯誤訊息通知「哎呀！出了點小問題！請稍後再試或洽詢客服」，不過問題在數分鐘後解決，註冊並登入成功後，還需要按下「申請藝FUN券」選項，輸入證件號碼、真實姓名、Email 等資料送出後，才算完成申請登記，整個流程大約5分鐘可完成。

「藝FUN券」開放1小時30萬人註冊！文化部：系統大致順暢

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▲藝FUN券實測／註冊時一度畫面狂轉，無法送出資料。（圖／翻攝APP）

▲隨後顯示錯誤訊息通知「哎呀！出了點小問題！請稍後再試或洽詢客服」，問題在數分鐘後可改善。（圖／翻攝APP）

▲註冊並登入成功後，還需要按下「申請藝FUN券」選項。（圖／翻攝APP）

▲按下「申請藝FUN券」選項後，輸入證件號碼、真實姓名等資料，送出後才算完成申請登記。（圖／翻攝APP）

▲看到此畫面才算完成申請登記。（圖／翻攝APP）

文化部昨（17）日也表示，「藝FUN券」APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊，不過為了讓所有的民眾可以更順暢的使用，文化部也特別呼籲，建議可以採自動分流方式，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

▲文化部呼籲「藝FUN券」3日分流註冊登記。（圖／文化部提供）

文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

文化部也提醒，還未加入「藝FUN店家」的業者，建議趕快註冊申請，別讓自己的店家在各縣市的文化消費地圖上缺席。只要於網站（https://artsfungo.moc.gov.tw/）輸入統編或身分證字號，以及公司名稱、負責人、銀行帳戶等基本資料進行註冊後，最快3個工作天即可收到審查結果。更呼籲店家響應「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

藝FUN券APP下載：IOS、Android

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