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藝FUN券註冊破200萬、申請倒數1天！7/21唐鳳直播公開抽籤　600元免費買書看電影

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▲▼「藝FUN券」開放1小時30萬人註冊！文化部：系統大致順暢。（圖／翻攝自藝FUN券APP）

▲「藝FUN券」至今（19）日下午7點32分止，註冊已突破200萬人（圖／翻攝自藝FUN券APP）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億元「藝FUN券」總數200萬份、每份600元，18日上午9時開放APP下載註冊申請，至今（19）日下午7點32分止，註冊已突破200萬人！21日中午12時，將由唐鳳政委及文化部長李永得公開抽出200萬名幸運得獎者，民眾只要在20日晚間9時前完成下載註冊申請，都具有抽籤資格。

▲▼「藝FUN券」註冊破200萬！7/21唐鳳直播公開抽籤　600元免費買書看電影。（圖／文化部臉書）

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▲「藝FUN券」註冊破200萬！7/21將由唐鳳直播公開抽籤，幸運者可獲600元「藝FUN券」免費買書、看電影。（圖／文化部臉書）

文化部自6月宣布加碼12億推出「藝FUN券」200萬份，每份600元，可用於藝文產業消費，如博物館、劇場、電影院、書店等，自宣告後詢問度不斷。由於數量有限，為了避免搶票，造成民眾緊張、系統當機，因此特別事先向政委唐鳳請益，採取當初網路預購口罩時的作法，先開放民眾登記後，再採抽籤方式，讓民眾更公平競爭獲得藝FUN券。

「藝FUN券」APP自18日上午9時開放下載註冊申請，至今（19）日下午7點32分止，註冊已突破200萬人，民眾只要在20日晚間9時前下載註冊登記，都具有抽籤資格。文化部將於7月21日中午12時於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友，在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

▲▼蔡英文提醒民眾購買「藝FUN券」來支持藝文產業活動。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲▼「藝FUN券」於7/20晚間9時前開放下載註冊申請。（圖／文化部臉書）

▲▼「藝FUN券」註冊破200萬！7/21唐鳳直播公開抽籤　600元免費買書看電影。（圖／文化部臉書）

李永得也提到，目前99%的藝文相關業者都已經加入，網路加實體共有1萬2千家，未來民眾參加藝文活動、展覽等，都可以使用「藝FUN券」買票，在所有表演場所、全國文創商店等都可使用，甚至也有多達200位街頭藝人加入，因此民眾還能用「藝FUN券」打賞支持街頭藝人。

▲▼文化部長李永得特別造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長李永得18日特別支持「讀字來台中」獨立出版聯盟書展，鼓勵民眾可使用「藝FUN券」至書店消費。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長李永得特別支持「讀字來台中」獨立出版聯盟書展，可使用藝FUN券消費。（圖／記者林育綾攝）

而針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，文化部也表示之後將推出專案，加碼發行第二波藝FUN券。包括65歲以上、18歲以下及身心障礙者，在第二波可以到四大超商，用健保卡就可以登入領券，但這部分要第一階段「藝FUN券」APP發放完成後，才會公布詳細辦法及額度。

＊藝FUN券APP下載：IOSAndroid

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