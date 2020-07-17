臉書買「台灣小農產品」卻悲劇了！　網提案...釣出大票苦主

▲網路購物多詐騙案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

現今民眾購物大多以線上平台為主，臉書也趁熱潮開發「Marketplace」平台，提供民眾自行買賣交易，由於減少了許多繁瑣流程，讓不少詐騙集團利用此機制詐騙，使受害者因此求助無門。

Marketplace平台是由買家向賣家出價後，後續細節、支付款以及運送方式，都是由買賣家共同討論決定，雖然這樣的方式方便許多，卻讓不少買家受騙上當後，找不到人退貨。

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有網友發文表示，在臉書平台購買屏東自產巧克力，收到的貨竟是大陸製品，紛紛表示被店家欺騙，然而業者也喊冤提到，圖是被仿冒業者盜用自己也不清楚，且購買前需先打電話確認是否有這間公司存在。

「臉書廣告 退貨自救聯盟」在臉書發文表示，這些詐騙包裹大多是境外來的，然而卻沒有委任報關行，甚至民眾報案做筆錄時，查不到相關報關資料，質疑關務署的「簡易申報」是否有漏洞，而消息一出，有不少網友紛紛留言表示自己受騙上當，受騙案件甚至多達上千件。

「公共政策網路參與平台」以「臉書不是購物平台」為由，發起了連署活動，要求政府應重視「臉書購物詐騙、境外詐騙包裹」的案例，對這些不良業者進行停業及開罰處分。

貨到付款的機制雖然方便，但同時卻有詐騙的風險，財政部關務署「簡易報關」政策，讓不少報關業者遊走在灰色地帶，而有許多民眾不知道超過7天內可以找宅配公司退費，或申訴全額退費，因此選擇自認倒楣。

