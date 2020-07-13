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中衛口罩成人8色、兒童2色上架搶　博客來、Yahoo奇摩購物中心11點開賣

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電商販售中衛口罩（圖／翻攝自博客來）

▲電商平台的中衛口罩到貨數量有限，且有購買限制，只要一上架就立刻秒殺。（圖／翻攝自博客來）

記者洪菱鞠／台北報導

中衛口罩顏色選擇多，自醫療口罩解禁開賣以來，每一波販售都很搶手，一上架就立刻秒殺，消費者也期待每次釋出的顏色款式，博客來、Yahoo奇摩購物中心今（13）日上午11點開賣中衛口罩，共有成人款8色、兒童款2色可搶。

博客來今（13）日上午11點再開賣中衛醫療口罩，成人款提供平面、3D立體口罩可選，一次上架酷黑、酷黑迷彩、麥飯石灰、櫻花粉、薰衣紫、軍綠、天空藍、海芋黃8種顏色，兒童款則以藍胖達、粉小兔2色為主，依各款式規格不同，單盒30入、50入，售價260～499元，每人每色限購1盒。

Yahoo奇摩購物中心也在11點限量販售中衛口罩，但此次限定成人平面口罩，共有櫻花粉、海芋黃、酷黑、櫻桃紅、麥飯石灰5色，單盒50片，售價300元，每人限購1盒。另外也販售MOTEX摩戴舒、匠心等MIT醫療口罩，售價及款式依網站公告。

不想加入中衛口罩搶購戰局的話，也可以考慮其他MIT醫療口罩，東森購物開放預購3D立體MIT成人醫療用口罩，單盒50入，售價820元，有藍色、紅色、湖水綠3種顏色可選購，依網站公布開賣組數，選擇8盒一組的販售方案，最多可購入6組，等於一次可買到48盒，換算單片為2.24元。

蝦皮購物每天傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩，款式及售價依網站當天上架公告為主，並根據庫存調整購買上限。

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