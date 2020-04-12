台中男花9840元PTT搶買「Switch動森機」　收到一張寄貨收據照悲劇了！

▲刑事局對switch遊戲夯片「動物森友會」網購詐騙提出預警 。（圖／記者邱倢芯攝）

記者張君豪／台北報導

新冠病毒疫情持續延燒，導致許多人選擇宅在家防疫，玩遊戲成不少人選擇殺時間居家良伴，但警方發現詐騙集團也看準「商機」；刑事局指出，有部分詐騙集團成員，透過社群網站兜售當前全球熱銷的任天堂Switch主機與「動物森友會」、「健身環」等熱門遊戲，藉機騙取財物。

刑事局統計案例：中市一名30歲男子，日前在PTT向陌生網友購買「動物森友會」特仕版主機跟健身環，雙方談好以新臺幣9840元成交，並約定以超商店到店方式出貨，不久男子便收到對方用LINE傳送一張寄貨收據照片表示已出貨，男子依約匯款，卻遲遲沒收到商品，傳訊詢問對方都無回應，LINE也遭對方封鎖，這才驚覺遇上詐騙怒而報警。

刑事警察局165反詐騙專線統計，從今年３月迄今，民眾網購任天堂Switch遊戲主機及周邊商品遭騙案件共71件，詐騙案例以臉書發生56件最多，PTT 10件次之，警方呼籲民眾如有網路購物需求，應選擇具第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平臺，切莫與賣家利用通訊軟體私下交易，或者選擇面交驗貨付款，才能降低被騙風險。

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