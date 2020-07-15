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2迷彩+5色中衛口罩現貨到　7/16電商3波開賣時段整理快記

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PChome 24h購物現貨開賣中衛迷彩口罩（圖／PChome 24h購物提供）

▲電商最新一波開賣中衛迷彩口罩，將以組合商品銷售。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

自口罩解禁以來，中衛口罩的市場需求持續熱絡，但能供應的銷售數量有限，電商通路只能不定時公告開賣訊息，PChome 24h購物、墊腳石線上購物網、Yahoo奇摩購物中心明（16）日又將有新一波中衛口罩可以搶購，此次開賣有黑、綠迷彩及麥飯石灰等色，相關販售內容整理如下。

PChome 24h購物將於7/16下午3點現貨開賣中衛迷彩口罩，本次開賣以組合商品銷售為主，包含黑迷1盒或綠迷1盒（30片/盒）+酒精濕紙巾+減壓護套，組合價為524元，每組帳號限購一次，共計提供2種組合選購，購買完成後，24小時內可收到商品，站上也將持續進貨上架口罩商品。

墊腳石也在同天於線上購物網限量販售中衛口罩，開賣時間為晚上6點，此次將推出麥飯石灰、酷黑2色，單盒50入售價300元，每人限購1盒；另有袋裝可選購，分別有天空藍及櫻花粉2色，1袋5入售價69元，每人限購2袋。顏色皆為隨機出貨。

Yahoo奇摩購物中心每天早上11～12點限量銷售醫療口罩，7/16新增開賣宏瑋醫用口罩，單盒50入售價475元，共有藍、綠、灰3色，採隨機出貨；7/20則開賣摩戴舒平面綠色款成人醫用口罩，單盒50入售價349元。此外，深受消費者喜愛的中衛天空藍成人醫療口罩，單盒50入售價300元，酷黑迷彩等特殊色單盒30入售價300元，另有匠心藍色成人及婦幼款三層醫療口罩，單盒50入售價250元，提供給有需要的民眾，每人限購1盒。

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