好方便！1999專線、消費者線上申訴系統「年節期間不打烊」





▲民眾年節期間購物也可以使用消費者線上申訴系統。（示意圖／Pixabay）

記者蔣婕妤／台北報導

年假發生消費糾紛怎麼辦？消費者線上申訴系統「不打烊」！另外，各縣市的1999市民專線也是全年無休，民眾只要有需要都可以方便使用。

行政院消費者保護處25日表示，7天的春節假期，民眾購物、餐飲、出遊或娛樂等預期帶來消費熱潮，請民眾多留意消費資訊，如果發生糾紛，請留存消費單據等資料，以便日後主張權益。雖然假日期間1950消費者服務專線不提供諮詢服務，但消費者線上申訴系統不打烊，各縣市1999市民專線也全年無休，民眾可多加利用。

消保處指出，行動商務時代來臨，民眾消費習慣改變，年節期間，消費者可能趁荷包滿滿之際，享受網路購物的樂趣，線上遊戲也是假期熱門娛樂，因此春節期間的消費糾紛，多與通訊交易有關。

消保處提出3點提供建議，協助民眾消費不踩雷。第一，提防網購詐騙：尤其是網頁或社群媒體中的一頁式廣告，消費者應慎防不提供聯絡資訊的賣家。如果選擇貨到付款而商品不符時，應儘速向貨運（宅配）業者（如郵局）反映，並撥打包裏上託運人電話辦理退貨；若包裏上無託運人資料，可先詢問貨運（宅配）業者，告知要辦理退貨。

第二點，消保處指出，民眾應明瞭連續假期猶豫期的解約期限：通訊交易猶豫期的最後解約日若是在連續假期中，依「民法」第122條規定，是以假期後第一個上班日為最後解約期限。

第三，消保處說明跨境消費爭議的風險與求助管道：不少民眾會利用假期安排出國旅遊消費或進行跨境（國）網購等活動。萬一跨境消費發生消費糾紛，因各國消費者保護法令不一，救濟管道也非一般民眾知悉，建議參考「國人涉及跨境消費爭議之處理機制及管道」及「消費者向企業經營者申訴」。