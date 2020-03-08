網路購物買點數再交易　警民合力攔阻2起網購詐騙

▲台南市警五分局和緯派出所警方，在超商店員通報下，合力成功攔阻遭詐2.6萬元，讓被害人免於破財。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局和緯派出所，3月6日分別接獲2起網路購物詐欺遊戲點數案，被害人在超商店員及警方合力協助下，成功攔阻遭詐2.6萬元，讓被害人免於破財。

6日下午1時許，警員嚴柏訢、王翌諴接獲北區統一超商大港門市店員來電報案，稱有民眾來店購買1萬元遊戲點數疑似遭詐騙，警方趕到現場找到陳姓民眾詢問得知，他在臉書看到販賣手機訊息，對方告知需以遊戲點數交易，陳民不疑便前往超商購買，結帳時因購買金額較大店員懷疑是詐騙，於是通報警方到場協助了解，而成功及時阻詐。

6日深夜11時40分許，統一超商大欣門市店員來電報案，稱有民眾欲購買1萬6千元的遊戲點數，警員謝承翰、蔡易霖趕往現場找到該民眾，關懷詢問得知王民於虛擬寶物交易平臺購買虛擬寶物，該平臺客服表示，需預先儲值1萬6千元點數卡才可開通權限購買，王民不疑有他前往超商購買點數，結帳時店員發現金額過大，通報警方前往了解，而及時阻詐。

警方說，陳、王2人在聽完警方解說網路購物詐騙手法後，始知遭遇詐騙，對熱心店員及警方即時協助表示感謝。警方呼籲民眾網路世界陷阱多，網路購物要求買遊戲點數回傳帳號密碼，九成九都是詐騙伎倆，一定要提高警覺，以免受騙。

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