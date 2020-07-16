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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭靜文／假投資真吸金　小心虛擬貨幣詐騙手法

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▲▼「拒絕區塊鏈騙局，科技話術吸金手法大公開」記者會 民眾黨立委高虹安 國民黨市議員鍾沛君(白藍合作) 受害者Emily Benson。（圖／記者屠惠剛攝）

▲隨著區塊鏈科技與虛擬貨幣交易興起，以科技話術吸金的投資騙局也日益增多。（圖／記者屠惠剛攝）

近來區塊鏈科技與虛擬貨幣交易興起，以此作為投資標的者眾多。此外，利用類似老鼠會的方式，以科技話術吸引被害人投資的吸金案件也層出不窮。

日前有一樁由民意代表陪同被害人代表舉行記者會，指控詐騙分子以加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出等話術，引導其自行購買市面常見的虛擬貨幣後，將冷錢包交付業者建立的交易平台進行投資套利，並以業者所發行之CTO代幣，支付被害人投資獲利，還設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，以吸引投資人投入資金獲取利息收益，還設計出多層次的介紹獎金，誘引投資者介紹他人加入，創造出代幣交易熱絡之假象。直到今年初，業者以「平台更新」為由，無預警停止兌換，被害人才發現上當受騙。

上述案例中，被害人通常是在平台無預警停止運作，無法透過平台交易機制進行交易或兌換等值商品、服務後，才向檢警報案。報案時，被害人根本就搞不清楚自己的投資標的到底是什麼，也不清楚虛擬貨幣背後的運作機制、業者所發行代幣之平台交易機制等細節，只是聽信介紹人天花亂墜的科技術語及高報酬率，就一股腦地投入畢生積蓄者，所在多有，但等到發現是不法吸金，往往為時已晚。

攸關虛擬貨幣的投資不一定是詐騙，但其本身有「高風險、高報酬」的特色，不肖分子看準虛擬貨幣、區塊鏈科技屬於新興科技，利用資訊不對等及人性貪婪的弱點，畫了大餅、許以不相當的高額獲利，利用人拉人的方式，向不具備專業知識的一般民眾吸金，這則是從2017年以來常見的詐騙手法。

在此呼籲，投資前務必要先做足功課，具備相關知識後再決定是否投資，不然像這樣利用類似老鼠會的方式吸金的案件，平台關閉了，錢要不回來了，再去提告當初介紹自己加入的上線涉嫌《刑法》詐欺罪或違反《銀行法》第29條之1非法吸金罪，應依《銀行法》第125條第1項之規定處罰，但上線往往主張自己也是單純的投資者，實務上難以認定其與實際操縱平台之人共同犯罪。即便被害人心有未甘，卻也無法可施。縱使檢警追訴吸金的真正行為人，但錢往往也拿不回來了，所以對此真的要謹慎小心啊。

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●郭靜文，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。

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