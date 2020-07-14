　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲中衛口罩因為花色多樣掀起搶購熱潮，一上架就秒殺。（圖／品牌提供）

記者洪菱鞠／台北報導

特殊顏色的醫用口罩戴起來好看又潮，成為疫情之下民眾追求個人風格的另類配件，尤其中衛彩色口罩選擇多最受青睞，各大通路只要一上架就秒殺，其他MIT品牌的特殊色雖然沒有中衛多，也有薰衣紫、西瓜紅、湖水綠等可以搶購，防疫兼具時尚。

相對於疫情嚴峻時期，現在到各大通路比較容易買到醫用口罩，挑選一般常見的藍、綠等基本色都很好入手，若想要特殊色的話，目前以中衛口罩釋出的花色最多樣，但每次開賣都被搶翻天，比演唱會門票還難搶，一盒難求，不妨看看其他MIT品牌醫療口罩，也能入手特殊色，像是利聯醫技出的台灣巧護士 3D立體成人醫療用口罩，有特別的紅色款與湖水綠可挑選，東森購物為販售通路之一，網站不定時補貨開賣。

順易利醫療級平面口罩則有粉、紫、黑、藍、綠共5色上架，目前在生活市集、松果購物皆有開賣，不過下單後採隨機出貨。生活市集另售加利成人醫用口罩，提供西瓜紅、紫色、粉色3種顏色選購，其中人氣最夯的紫色為秒殺款，平台將不定期陸續補貨，此外，站上的淨新兒童立體醫療口罩有紫色點點款作為隨機色，讓消費者收到後多了一份驚喜。

▲萊潔 薰衣紫醫療口罩。（圖／翻攝自R&R 萊禮生醫）

▲萊潔醫用口罩推出「薰衣紫」。（圖／翻攝自R&R 萊禮生醫）

而在這一波特殊色中，散發著夢幻仙氣的紫色款，熱門搶手度不輸其他顏色，一推出就火速被搶光，也因此成為品牌主打，萊潔醫用口罩最近一波就推出「薰衣紫」應戰，將於7/20起陸續在寶雅、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康等通路販售；博客來販售MIT醫療口罩也有薰衣草紫可購買，建議可隨時掌握網站「口罩好友會」專頁開賣訊息。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／北市忠孝西路天橋　驚傳1人自焚…昏迷送醫
乾咳數月！他一照胃鏡…腫瘤「吃穿食道、氣管」　醫嘆：很後期了
周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」　暴怒開嗆了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！量販推300款商品「買1送1」、熱門品類現金折抵

西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

【廣編】夏日輕食沙拉聰明吃　你的最佳PowerMate

摩斯大暑日「大薯買1送1」！新品咖啡第2杯半價、8月底前點心組69元

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮

黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

帶上設計感露營設備，與親友共赴海角星夜的浪漫約會

三倍券到手馬上預購！小7「SWITCH＋健身環」同捆包限量100組　16日開搶

【廣編】台北夏季旅展7 /17～7/20展開　住宿、餐券下殺1.5折起

「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！量販推300款商品「買1送1」、熱門品類現金折抵

西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

【廣編】夏日輕食沙拉聰明吃　你的最佳PowerMate

摩斯大暑日「大薯買1送1」！新品咖啡第2杯半價、8月底前點心組69元

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮

黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

帶上設計感露營設備，與親友共赴海角星夜的浪漫約會

三倍券到手馬上預購！小7「SWITCH＋健身環」同捆包限量100組　16日開搶

【廣編】台北夏季旅展7 /17～7/20展開　住宿、餐券下殺1.5折起

「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

禾浩辰告白了：捨不得！　安心亞害羞認：我也小鹿亂撞

新卡綁3倍券也有加碼優惠　玉山宏匯廣場聯名卡最高回饋1500元

小10歲未婚妻8月孕肚現形！　《小丑》瓦昆菲尼克斯真的要當爸了

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸　專家曝觀念：保險也有強制功能

快訊／北市忠孝西路天橋　驚傳1人自焚…昏迷送醫

三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！量販推300款商品「買1送1」、熱門品類現金折抵

家樂福崇德店熄燈！家電類「最低38折」全面下殺出清

Mazda3新年式小改79.9萬起　新增尊榮安全型、8月開始交車！

DIOR爆款球鞋變螢光黃！2021春夏男裝融入黑人肖像　放大版馬鞍包也超推

PO「女團照＋侮辱性文字」遭罰1.2萬！　韓網竟「一面倒挺酸民」：有言論自由

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

消費熱門新聞

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

屈臣氏今開賣摩戴舒口罩1,600盒

堅果加乳清蛋白　養成易瘦體質

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

摩斯慶7/22大暑日「大薯買1送1」

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

搶特殊色口罩　6大MIT品牌也有秒殺限定款

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

Outlet圓環遊世界夢　血拼抽大獎

百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

三倍券15日放領！超商加碼優惠來了

紙本振興券Dyson回饋8千元

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

更多熱門

相關新聞

北海岸直擊！「口罩海攤發生率100%」

北海岸直擊！「口罩海攤發生率100%」

根據綠色和平組織（Greenpeace）估算，台灣2020上半年防疫期間，口罩的生產以及消耗量大約是13億片（約5500公噸），由於民眾隨手丟垃圾的習慣，口罩成為民眾出門必需品的同時，已間接成為環境殺手。

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

英國強制戴口罩　違者罰3700元

英國強制戴口罩　違者罰3700元

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

澳洲衛生部長示範戴口罩　下秒眼睛全遮住

澳洲衛生部長示範戴口罩　下秒眼睛全遮住

關鍵字：

口罩網購醫療口罩特殊色

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面