西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

▲中衛口罩因為花色多樣掀起搶購熱潮，一上架就秒殺。（圖／品牌提供）

記者洪菱鞠／台北報導

特殊顏色的醫用口罩戴起來好看又潮，成為疫情之下民眾追求個人風格的另類配件，尤其中衛彩色口罩選擇多最受青睞，各大通路只要一上架就秒殺，其他MIT品牌的特殊色雖然沒有中衛多，也有薰衣紫、西瓜紅、湖水綠等可以搶購，防疫兼具時尚。

相對於疫情嚴峻時期，現在到各大通路比較容易買到醫用口罩，挑選一般常見的藍、綠等基本色都很好入手，若想要特殊色的話，目前以中衛口罩釋出的花色最多樣，但每次開賣都被搶翻天，比演唱會門票還難搶，一盒難求，不妨看看其他MIT品牌醫療口罩，也能入手特殊色，像是利聯醫技出的台灣巧護士 3D立體成人醫療用口罩，有特別的紅色款與湖水綠可挑選，東森購物為販售通路之一，網站不定時補貨開賣。

順易利醫療級平面口罩則有粉、紫、黑、藍、綠共5色上架，目前在生活市集、松果購物皆有開賣，不過下單後採隨機出貨。生活市集另售加利成人醫用口罩，提供西瓜紅、紫色、粉色3種顏色選購，其中人氣最夯的紫色為秒殺款，平台將不定期陸續補貨，此外，站上的淨新兒童立體醫療口罩有紫色點點款作為隨機色，讓消費者收到後多了一份驚喜。

▲萊潔醫用口罩推出「薰衣紫」。（圖／翻攝自R&R 萊禮生醫）

而在這一波特殊色中，散發著夢幻仙氣的紫色款，熱門搶手度不輸其他顏色，一推出就火速被搶光，也因此成為品牌主打，萊潔醫用口罩最近一波就推出「薰衣紫」應戰，將於7/20起陸續在寶雅、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康等通路販售；博客來販售MIT醫療口罩也有薰衣草紫可購買，建議可隨時掌握網站「口罩好友會」專頁開賣訊息。