是豹紋款！松果購物低調上架想要快搶　PChome 24h購物7/17開賣美德週拋型

▲美德「週拋型」醫用口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商通路不定期開賣MIT醫療口罩，這次不再主打中衛，PChome 24h購物預告將推出美德週拋型口罩，強調防疫的同時也要減量做環保；松果購物、Yahoo奇摩購物中心新增販售品牌，其中成人款有特別的豹紋花色，兒童則有長頸鹿、恐龍、海洋3花色可選購；東森購物開放大組數預購，一次可入手80盒口罩。

PChome 24h購物將於7/17上午10點現貨開賣美德「週拋型」醫用口罩，美德週拋型口罩採用創新技術，能抑制口罩中的細菌生長，達到5～7天無異味的效果，且口罩以單片包裝易攜帶收納，透過週拋的長效防護，更能減量環保愛地球，此次將開賣每盒20片裝、綠色款式，限量體驗價為每組2盒598元，每組帳號限購一次。

▲電商上架賣特殊花色醫用口罩。（圖／翻攝自松果購物）

松果購物目前站上販售淨心、清新宣言、宏瑋、加利、順易利等MIT品牌醫療口罩，提供一般款式，皆為單盒50入，價格430～560元，換算單片價格8.6～11.26元，另新增艾可兒醫用口罩，成人平面口罩提供特殊的豹紋款供選購，單盒50片均價880元，兒童立體款則有長頸鹿、恐龍、海洋3種花色，採隨機出貨，單盒50片均價830元。此外，下單後搭配網站優惠方案，結帳再享折扣折抵。

Yahoo奇摩購物中心每天早上11～12點限量銷售醫療口罩，除了有中衛、匠心，款式及規格依網站公告為主，每人限購1盒，7/16起再新增開賣宏瑋醫用口罩，單盒50入售價475元，共有藍、綠、灰3色，採隨機出貨；7/20則開賣摩戴舒平面綠色款成人醫用口罩，單盒50入售價349元。

東森購物開放預購3D立體MIT成人醫療用口罩，單盒50入，售價820元，依網站公布開賣組數，選擇8盒一組的販售方案，最多可購入10組，等於一次可買到80盒，換算單片價格為1.345元。

蝦皮購物每天傍晚17:00在蝦皮超市持續開賣淨新醫療口罩，也宣布將於7/17、7/20、7/21、7/27這4天的凌晨00:00於蝦皮24h加碼開賣，包括宏瑋醫療口罩，一盒50入，售490元，藍/綠/灰3色隨機出貨；摩戴舒 醫用口罩，一盒50入，售349元；恆大 優衛醫用口罩，一盒50入，售399元；中衛3D立體醫療口罩酷黑款，一盒50入，售499元，相當販售細節依網站當天公告為主。