不滿游錫堃宣布開會表決　國民黨怒奔院長室算帳竟撲空

▲國民黨立委不滿游錫堃主持議事不公，公然違法作弊，在黨主席江啟臣帶隊下，衝立法院院長辦公室當面找游錫堃理論。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨佔據主席台第三天，為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，16日下午3點46分，民進黨立委上前正式開始「清場」；經過一陣混亂後，立法院長游錫堃於16點36分時進入議場，宣布開會，緊接著在16點48宣布散會。由於不滿民進黨強勢清場宣布開會，國民黨團憤而率眾到院長室，要當面表達不滿。

民進黨立委展開清場後，議場爆發激烈衝突，但國民黨不敵民進黨人數優勢，逐一被排除拖出議場，最後只剩陳玉珍一人在台上，力戰群雄死守主席台；陳還一度與王美惠爆發衝突，因故遭王怒捶數下，最後才鬆開死抓著主席台的手。4時36分游錫堃進入議場，宣布開會，16時38分陳玉珍才被拖出場外。

游錫堃在民進黨立委保護下，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決。

此一宣讀引來台下國民黨立委不滿，大喊「游錫堃作弊」、「作弊院長」、「民進黨作弊、表決無效」。隨後更率眾直奔院長室，要當面質問游錫堃。

國民黨團立委沿途拍打院長室、秘書長室門窗，質疑為何上班時間沒有人在辦公室，質疑是作賊心虛，立委賴士葆還撞開會客室的門。但由於立法院會場混亂，游錫堃、秘書長林志嘉在進入議場宣讀後，無法離開，讓國民黨團立委撲了空。

怒氣沖沖到了院長室卻沒見到院長，林為洲、江啟臣、賴士葆、楊瓊瓔等國民黨立委所幸在秘書長室抱怨，質疑投票不公平，54表決卡怎麼出來的？竟然只有民進黨立委有卡，國民黨立委沒有卡，這不是作弊什麼是作弊？還批評議事人員也全面綠化。

▲立法院臨時會，游錫堃在混亂中大聲宣布散會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍堅持到最後一刻才被排除。（圖／記者林敬旻攝）