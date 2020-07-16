圖／立院清場推擠！洪孟楷15秒內遭3人強行架離

▲國民黨佔領主席台第三天被民進黨清場，洪孟楷15秒內被架離。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者楊蕓／台北報導

國民黨佔據主席台第三天，為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，16日下午3點46分，民進黨立委上前正式開始「清場」，藍綠爆發激烈肢體衝突。其中國民黨立委洪孟楷被拍下在15秒內，被體型壯碩的民進黨立委黃世杰、賴瑞隆及邱志偉合力架離議場。

為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委約於16日下午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，郭國文於3時30分左右開始收拾國民黨在地上放置的海報與手版。隨後在3時46分，由鄭運鵬與郭國文發難衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」。

由於民進黨人數優勢，國民黨立委在50分鐘左右就被清除完畢，《ETtoday新聞雲》直播鏡頭也捕捉到洪孟楷在15秒內被身材壯碩的民進黨男立委搬出議場的畫面。

畫面中可以看到，洪孟楷原本跪在桌上抵抗，站在他背後的黃世杰一手抓著洪孟楷手臂，另一手環抱腰部把他從桌上整個人搬下來，台下的曾銘宗、蔣萬安試圖拉住洪，但賴瑞隆馬上上前把洪孟楷一起往後方抬，最後再邱志偉合力將洪孟楷從右後門抬出議場外，洪孟楷還一度摔倒在地，可見力道之大。

幾分鐘後，洪孟楷返回議場支援，還直接跳上主席台，不過，才站上去一下子，就在混亂推擠中摔落地面，二度被民進黨立委抬出場外。

▲洪孟楷跳上主席台。（圖／截自ETtoday直播畫面）

藍綠雙方僵持至約下午4時36分，游錫堃正式進入議場宣布開會，並依照民進黨團提議通過議程，並在4時48分宣告散會，國民黨立委則在台下以寶特瓶敲打桌面，並高喊「游錫堃作弊」、「表決無效，民進黨作弊」。

游錫堃在民進黨立委保護下，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決。

表決結果，出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。其中，投下反對的4人分別為時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華，以及誤按下反對的民進黨立委鍾佳濱。