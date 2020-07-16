監院人事同意權17日照常投票　時力黨團揚言投下反對票

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，由於國民黨團占領議場主席台，民進黨團於16日下午3時46分發動「清場」，立法院長游錫堃趁亂宣布開會，並表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。對此，時代力量黨團總召邱顯智表示，時力將在17日的表決中投下反對票。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

▲監察院人事同意權案17日將照常投票。（圖／記者林敬旻攝）



為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨團16日下午啟動「清場」，雙方僵持至約下午4時36分，游錫堃正式進入議場宣布開會，並依照民進黨團提議通過議程，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決，並在4時48分宣告散會。