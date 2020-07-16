監院人事同意權17日照常投票　時力黨團揚言投下反對票

記者林銘翰／台北報導
立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，由於國民黨團占領議場主席台，民進黨團於16日下午3時46分發動「清場」，立法院長游錫堃趁亂宣布開會，並表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。對此，時代力量黨團總召邱顯智表示，時力將在17日的表決中投下反對票。
立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。
▲監察院人事同意權案17日將照常投票。（圖／記者林敬旻攝）
為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨團16日下午啟動「清場」，雙方僵持至約下午4時36分，游錫堃正式進入議場宣布開會，並依照民進黨團提議通過議程，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決，並在4時48分宣告散會。
▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝） 對此，邱顯智表示，稍早在一陣混亂中通過民進黨團提案，時代力量對此表達反對，時力黨團的立場非常清楚，就是應該進行實質審查，因此時力黨團也提出相關議案，希望臨時會能夠延會進行審查，否則若無經過實質審查就要提報院會表決，「立法院會成為橡皮圖章」。 邱顯智說，時力黨團將在17日提出程序動議，希望能夠獲得民進黨團的支持，從17日至22日還是可以進行實質審查，不應該完全未經審查就強行通過表決，特別是監察院在台灣國人心目中的正當性已經非常低，如果沒有經過實質審查就通過人事同意權，這些監委將來如何有正當性對失職的公務員進行彈劾、對違法機關提出糾正。 邱顯智也提及，民進黨團的提議非常矛盾，「根本沒有開始質詢，如何停止」，時力也會考量提出釋憲案，讓憲法法院釐清如此重要的人事同意權，立法院到底該釐清什麼程序，否則程序到最後只剩下投票，「真的能通過大法官對於人事同意權的審查標準嗎」。 邱顯智強調，時力黨團將在17日上午提出程序動議，希望獲得民進黨團支持，從17日至22日都可以進行監察委員被提名人的審查。此外，時力黨團17日還是會進場投票，但由於過程中未完成實質審查，因此應該會投下反對票。 游錫堃受訪時表示，17日將直接投票處理監察院人事同意權案，一切按照原來的議程進行。 其他人也看了這些新聞... 相關新聞...
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▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）
對此，邱顯智表示，稍早在一陣混亂中通過民進黨團提案，時代力量對此表達反對，時力黨團的立場非常清楚，就是應該進行實質審查，因此時力黨團也提出相關議案，希望臨時會能夠延會進行審查，否則若無經過實質審查就要提報院會表決，「立法院會成為橡皮圖章」。
邱顯智說，時力黨團將在17日提出程序動議，希望能夠獲得民進黨團的支持，從17日至22日還是可以進行實質審查，不應該完全未經審查就強行通過表決，特別是監察院在台灣國人心目中的正當性已經非常低，如果沒有經過實質審查就通過人事同意權，這些監委將來如何有正當性對失職的公務員進行彈劾、對違法機關提出糾正。
邱顯智也提及，民進黨團的提議非常矛盾，「根本沒有開始質詢，如何停止」，時力也會考量提出釋憲案，讓憲法法院釐清如此重要的人事同意權，立法院到底該釐清什麼程序，否則程序到最後只剩下投票，「真的能通過大法官對於人事同意權的審查標準嗎」。
邱顯智強調，時力黨團將在17日上午提出程序動議，希望獲得民進黨團支持，從17日至22日都可以進行監察委員被提名人的審查。此外，時力黨團17日還是會進場投票，但由於過程中未完成實質審查，因此應該會投下反對票。
游錫堃受訪時表示，17日將直接投票處理監察院人事同意權案，一切按照原來的議程進行。
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