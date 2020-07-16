民眾黨4點聲明：民進黨「刻意放任國民黨破壞議場」閃躲審查！





▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

為反對監察院長被提名人陳菊的人事案審查，國民黨立院黨團自14日起，發動占領議場主席台行動，導致審查會無法進行。民眾黨團16日下午發表4點聲明，直指民進黨刻意放任國民黨破壞議場，閃躲實質審查、詢問，硬生生輾壓其他政黨委員的職權，實屬傷害台灣民主惡例。

民眾黨16日下午發表「一黨獨大的民進黨 違法監委的監察院」4點聲明，聲明內容指出，第一，民進黨刻意放任國民黨破壞議場，透過這種方式，閃過實質審查、詢問，同時以一黨獨大的霸道優勢，將於17日強勢投票表決通過監察院院長及監察委員名單，硬生生輾壓其他政黨委員的職權，實屬傷害台灣民主惡例。

民眾黨提到，第二，根據「立法院職權行使法」第30條，監察院委員提名人應受到立法院的審查與詢問，被提名人需要列席說明與答詢。若因為特殊情境，就刻意跳過實質審查及答詢階段，就是違背立法院職權行使法第30條之規定。

民眾黨表示，第三，依照臨時會審定之議程，14日、15日、16日為全院委員會，進行監察院院長、監察委員被提名人資格之審查會議；若根據立法院職權行使法第29條、第30條規定，全院委員會既未召開，且被提名人未經過實質審查與詢問，立法院17日院會就逕自投票表決同意第六屆監察院院長、監察委員的資格，實有違反本院職權行使法同意權行使規定。

最後，民眾黨說，第四，民進黨立院黨團以一黨獨大的霸道作為，未依據本院職權行使法之規定，行使第六屆監察院院長、監察委員被提名人同意權之程序，逕自以過半席次強行投票表決通過其提名，不要說是末代監察院，根本就是違法監察院院長及監委，完全不符合程序民主精神。

其他人也看了這些新聞...

► 監委投票倒數17小時民進黨突襲「清場」 藍綠衝突一觸即發

► 民進黨花50分鐘奪回主席台！ 游錫堃16：36進議場宣布開會

► 民進黨清場賴士葆頭部遭擊！ 莊瑞雄發揮「同事愛」冰敷照料

相關新聞...

► 超驚悚畫面曝光！呂玉玲出手環抱賴品妤 「超狠扯髮拖行」

► 民進黨清場絕招齊發 賴品妤輕功「跳桌子」、莊瑞雄「呼呼」賴士葆

► 民進黨強勢清場藍綠打成一團 陳玉珍、葉毓蘭、楊瓊瓔死守主席台

►振興一下我們的美麗

▼民進黨團傍晚清場搶回立院主席台。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）