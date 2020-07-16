竹市青少年館整修工程啟動　打造護城河廊帶新亮點

▲新竹市青少年館外觀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

｢青少年館｣16日起休館，將進行館舍整修工程，工程經費約為新台幣1,800萬元整，預計於今(109)年12月底完工，打造護城河廊帶新亮點。

新竹市長林智堅表示，為了擘劃森林城市願景，讓民眾共享自然綠意，市府團隊積極推動公共空間綠美化及提升綠覆率，從新竹綠園道起、文化綠廊、青少年館草坪、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園，一路串聯起沿線綠地，形塑全長約4公里的「新竹之森」，不僅在感官上富含生活美學，也以人本概念提供市民優質的休憩空間。

新竹市文化局表示，青少年館建物至今已逾70年歷史，曾為旭診療所、衛生試驗所、警訊所，承載新竹市歷史記憶，位於館舍旁的北大公園，更是市區居民生活的中心，早晨有長青族於公園晨運、打捶球，黃昏時家長帶小朋友或與家人來公園散步。

為活化歷史建物，達到縫合都市中藍綠帶的重要節點，市府投入1,800萬整修青少館，包括室內、外整修、動線改善、調整閱覽空間、屋頂部分翻修及新增無障礙廁所等工程，未來一樓預計規劃資訊檢索區、藏書及座位區，並調整出入口動線，期能提供舒適的閱覽環境，並常態性舉辦講座及藝文活動，吸引更多民眾駐留。

文化局表示，青少年館整修期間，為持續提供市民閱覽空間，文化局已規劃「新竹市圖書館西門自修室」(原學租大樓6樓自修室，地址：西門街146號6樓)，提供280個座位供民眾使用，開放時間為週二至週六上午9時至下午9時、週日上午9時至下午5時（週一休館），歡迎民眾多加利用。