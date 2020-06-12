新竹「鐵道建築結構展」 體驗日治時期鐵路倉庫之美

▲「鐵道建築結構展」從建築技術角度解構鐵道藝術村建築本體。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「鐵道建築結構展」即日起至7月19日止於新竹市鐵道藝術村展出，從建築技術角度解構鐵道藝術村建築本體，以深入簡出方式策畫出讓民眾貼近生硬建築技術的理解方法，將日治時期特殊的木桁架工法以等比例的模型，和地板鏡面材質反映出來，揭露的日治時期鐵路倉庫之美，向觀眾一次完整呈現。

新竹市鐵道藝術村前身為臺鐵3~5號倉庫，興建於日治時期（1941年），建築體使用從西方傳入日本的建築技術，在高挑建物中運用三角形木桁架構成屋頂，室內無任何支柱，僅以磚牆與飛扶壁作為支撐是其特色。本次展覽特別針對此屋頂木桁架結構進行思考，將建築技術、專有名詞轉化為更親近大眾的語彙，讓民眾能深入淺出地認識鐵道藝術村。

新竹市副市長沈慧虹出席開幕 會表示，新竹市經濟產值高、人民所得高且平均年齡年輕，是個新舊交融，擁有歷史文化厚度，也很有活力的城市。近年來，民間力量湧現，如廣達文教基金會將藝術帶入校園、玉山銀行為偏鄉打造圖書館等，藝文環境因為有這些私部門的力量而越來越好，鐵道藝術村也因為智邦藝術基金會的投入，而成為新竹市重要的培育新銳藝術家據點。除此之外，近來市府也致力於將美感融入城市，整治水道、修建親子友善公園，將新竹左岸、隆恩圳、新竹公園等縫合都市生活，讓民眾擁有最好的休憩環境。鐵道藝術村距離火車站不到一公里，步行僅需8分鐘，除能觀賞火車外，在台灣迎來疫情解禁的此時，相當歡迎各地民眾來這裡走走，同時感受周邊的改變。

文化局長黃竫蕙指出，鐵道藝術村是市府與地方企業合作的絕佳典範，結合公部門的資源以及私部門的創意活力，共同將老舊鐵路倉庫打造為新竹市重要的藝術實驗據點。這檔展覽十分特別，從建築技術的角度解構鐵道藝術村建築本體，將日治時期特殊的木桁架工法以等比例的模型，和地板鏡面材質反映出來，要透過更多觀看角度來帶給觀眾驚喜。

營運單位智邦藝術基金會表示，美感教育近年在台灣各個生活層面，像是融入高鐵的票務系統、國小課本設計等，引發許多迴響，也因此喚起更多人對於身活週遭人、事、物的關注。美感教育的整體學習內容，依據「教育部108年至110年美感與設計課程創新計畫」，可區分為色彩、質感、比例、構成、結構和構造。這次在新竹市鐵道藝術村內展出的「鐵道建築結構展」即是希望透過「結構」去和大家一起學習、探索鐵道建築之美。

文化局說明，此次展覽分別使用等比模型和鏡像地貼，讓民眾近距離親近和觀察傳統大木作技術的構成。現場的木作方塊則刊載了從大結構到小細節的說明，以簡易語言介紹鐵道藝術村所屬的「洋小屋」桁架屋頂。觀展之餘，現場更設置體驗區，讓民眾運用牙籤和黏土塊，實際操作搭建自己的結構體，進行一場探索結構、美感學習旅程。

本檔展覽即日起至7月19日止展出，詳情請洽03-5337945或撥打1999為民服務專線。