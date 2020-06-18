竹市「空軍眷村．新竹記憶」展　眷村故事帶您穿越時空

▲新竹市副市長沈慧虹出席開幕記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市市區眷村密集，其中47個眷村中就有24個空軍眷村，新竹市眷村博物館即日起至9月27日展出「風揚青春時–空軍眷村．新竹記憶特展」，本展特別以新竹空軍眷村為主題，從新竹與空軍的關係淵源及形成背景，到眷村的日常生活、美饌佳餚、醫療環境等逐一闡述，重新整理空軍在新竹眷村所留下的歷史印記及時代軌跡，邀請市民朋友蒞臨觀賞，穿越時空，重返當年眷村青春風華。

新竹市副市長沈慧虹出席開幕記者會表示，新竹市眷村博物館是全台第一座眷村博物館，雖然小卻深富內涵，是新竹人的驕傲。常有許多第一代、第二代的眷村人帶著孩子來看展覽，述說屬於自己的故事。

在新竹47個眷村中，空軍眷村即涵蓋24個，因新竹機場肩負台灣領空安全，為台灣國防白血球，有著堅強的防禦能力。眷村博物館歷年來致力於保存眷村文化，吸引許多國人前來參觀。市府積極爭取文化部補助，本年度獲得近800萬元改善硬體設備經費，另文化部也補助230萬辦理軟體更新，強化展設內容、營造友善空間。

沈慧虹指出，新竹市豐富的眷村聚落生活風貌，擁有高比例的眷村人口，是我們共同記憶。自林智堅市長上任後，致力保存軍眷文化，型塑歷史廊帶，除了現有的眷村博物館與黑蝙蝠中隊文物陳列館持續辦理優質的展陳活動外，亦陸續整修多處眷村據點，包含由「金城新村」舊址蜕變的「將軍村開放圖書資訊園區」、二戰時軍事遺址日本海軍第六燃料廠的保溫睦鄰基地「大煙囪下的家」等，期盼用實際行動再造歷史現場，讓後人可以細品這些笑淚交織的軍眷故事。

文化局長黃竫蕙表示，由於新竹市在空軍戰略上的獨特性，新竹眷村亦較之其他眷村，表現出更多與美國社會的互動，如當時新竹飛官及其眷屬可以取得由美軍福利社（Post Exchange）所販售的舶來品，這在當時的台灣社會實屬不易。因此本展從新竹空軍眷村的歷史起源開始，逐步介紹到當時的眷村常民文化，包含舊址位於國軍新竹地區醫院旁的空軍俱樂部，及也位於新竹的空軍814菸廠與知名的814冰棒，皆是特別限定提供服務給空軍的場所。

本次展覽透過7位新竹空軍眷村人的青春記憶見證，帶領觀眾回到當下的環境，與空軍及眷侶們一同感受華麗的華爾滋舞、時髦的仕女華服、童心未泯的童玩、聞之思鄉的禁歌等。展覽除了呈現不同時空的大好年華，也力求不同族群的相互理解。

文化局說明，眷村博物館本次以實際還原現場，使參觀民眾不僅從文字展示中理解空軍眷村，也可以透過親身體驗的方式認識當時時空，如一樓展場藉由影像娓娓道出7段見證者的青春故事，以口述的聲音影像再現無以名狀的歷史記憶；又如三樓展場依據眷村人的口述，以手繪的方式重新繪製出當年的新竹空軍俱樂部的情景，包含布簾、舞台、舞姿、服裝等皆透過考究，地板上甚至貼有華爾滋練習腳步，民眾可以順著步伐，試著輕歌曼舞踏出那段流金歲月。

文化局表示，此次展覽精彩可期，敬邀民眾闔家蒞臨。眷村博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時，週一及民俗節日休館，免費入館。展覽相關訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw 查詢、洽詢專線03-5338442、或撥打1999為民服務專線。