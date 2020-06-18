　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市「空軍眷村．新竹記憶」展　眷村故事帶您穿越時空

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市副市長沈慧虹出席開幕記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹出席開幕記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市市區眷村密集，其中47個眷村中就有24個空軍眷村，新竹市眷村博物館即日起至9月27日展出「風揚青春時–空軍眷村．新竹記憶特展」，本展特別以新竹空軍眷村為主題，從新竹與空軍的關係淵源及形成背景，到眷村的日常生活、美饌佳餚、醫療環境等逐一闡述，重新整理空軍在新竹眷村所留下的歷史印記及時代軌跡，邀請市民朋友蒞臨觀賞，穿越時空，重返當年眷村青春風華。

新竹市副市長沈慧虹出席開幕記者會表示，新竹市眷村博物館是全台第一座眷村博物館，雖然小卻深富內涵，是新竹人的驕傲。常有許多第一代、第二代的眷村人帶著孩子來看展覽，述說屬於自己的故事。

在新竹47個眷村中，空軍眷村即涵蓋24個，因新竹機場肩負台灣領空安全，為台灣國防白血球，有著堅強的防禦能力。眷村博物館歷年來致力於保存眷村文化，吸引許多國人前來參觀。市府積極爭取文化部補助，本年度獲得近800萬元改善硬體設備經費，另文化部也補助230萬辦理軟體更新，強化展設內容、營造友善空間。

沈慧虹指出，新竹市豐富的眷村聚落生活風貌，擁有高比例的眷村人口，是我們共同記憶。自林智堅市長上任後，致力保存軍眷文化，型塑歷史廊帶，除了現有的眷村博物館與黑蝙蝠中隊文物陳列館持續辦理優質的展陳活動外，亦陸續整修多處眷村據點，包含由「金城新村」舊址蜕變的「將軍村開放圖書資訊園區」、二戰時軍事遺址日本海軍第六燃料廠的保溫睦鄰基地「大煙囪下的家」等，期盼用實際行動再造歷史現場，讓後人可以細品這些笑淚交織的軍眷故事。

文化局長黃竫蕙表示，由於新竹市在空軍戰略上的獨特性，新竹眷村亦較之其他眷村，表現出更多與美國社會的互動，如當時新竹飛官及其眷屬可以取得由美軍福利社（Post Exchange）所販售的舶來品，這在當時的台灣社會實屬不易。因此本展從新竹空軍眷村的歷史起源開始，逐步介紹到當時的眷村常民文化，包含舊址位於國軍新竹地區醫院旁的空軍俱樂部，及也位於新竹的空軍814菸廠與知名的814冰棒，皆是特別限定提供服務給空軍的場所。

本次展覽透過7位新竹空軍眷村人的青春記憶見證，帶領觀眾回到當下的環境，與空軍及眷侶們一同感受華麗的華爾滋舞、時髦的仕女華服、童心未泯的童玩、聞之思鄉的禁歌等。展覽除了呈現不同時空的大好年華，也力求不同族群的相互理解。

文化局說明，眷村博物館本次以實際還原現場，使參觀民眾不僅從文字展示中理解空軍眷村，也可以透過親身體驗的方式認識當時時空，如一樓展場藉由影像娓娓道出7段見證者的青春故事，以口述的聲音影像再現無以名狀的歷史記憶；又如三樓展場依據眷村人的口述，以手繪的方式重新繪製出當年的新竹空軍俱樂部的情景，包含布簾、舞台、舞姿、服裝等皆透過考究，地板上甚至貼有華爾滋練習腳步，民眾可以順著步伐，試著輕歌曼舞踏出那段流金歲月。

文化局表示，此次展覽精彩可期，敬邀民眾闔家蒞臨。眷村博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時，週一及民俗節日休館，免費入館。展覽相關訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw 查詢、洽詢專線03-5338442、或撥打1999為民服務專線。

ET快訊
快訊／北市大20歲學生詩欣館溺水！　救起時無生命跡象
補班小確幸！　「4大超商」咖啡飲品優惠一次看
兆豐銀女科長詐貸3億炒房！狂買20多間…實價登錄灌水5成
快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%
77kg黑寡婦「騙婚10男」連環殺人！　賣身一次3萬：我能給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

竹市「空軍眷村．新竹記憶」展　眷村故事帶您穿越時空

三民國中跨領域課玩穿越　學生變身金庸筆下大俠

中國醫藥大學北港附設醫院　贈送健康粽端午不變重

台南歸仁傳出工廠火警　冒大量濃煙消防人員全力搶救中

台中梧棲港男想不開　海巡員勸阻無效！他轉身跳海獲救

疫情大解封！　帶著萌星人「毛」起來玩台南

台南府會攜手祈福為龍舟開光點睛　黃偉哲敬天謝地祈求賽事圓滿成功

黑琵保育區旁建渡假村　藍營議員痛批國際笑話要求黃偉哲喊卡

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

竹市「空軍眷村．新竹記憶」展　眷村故事帶您穿越時空

三民國中跨領域課玩穿越　學生變身金庸筆下大俠

中國醫藥大學北港附設醫院　贈送健康粽端午不變重

台南歸仁傳出工廠火警　冒大量濃煙消防人員全力搶救中

台中梧棲港男想不開　海巡員勸阻無效！他轉身跳海獲救

疫情大解封！　帶著萌星人「毛」起來玩台南

台南府會攜手祈福為龍舟開光點睛　黃偉哲敬天謝地祈求賽事圓滿成功

黑琵保育區旁建渡假村　藍營議員痛批國際笑話要求黃偉哲喊卡

中職二軍／曾傳昇致勝二壘打　味全8比6賞富邦3連敗

5倍奉還！礁溪長榮鳳凰酒店超強回饋　振興券住宿享多項優惠

香港人道援助行動專案出爐！　陸委會：必要費用由政府經費挹注

中職／爭冠也要補強　兄弟新洋投近期有結果

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

軍人「犁田」路殺哺乳中母石虎　他負傷通報要尋找「小寶寶」們

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

感受絕頂升天的香　鋼鐵人女秘書推「我的高潮味」蠟燭

Zoom改口！將向免費使用者開放「端到端加密」功能

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

大埔藥房遭強拆！屋主輕生　房子回來了

2倍灌水說3倍張世賢說數學是不是有問題？

野貓擾人清夢張世賢學貓叫質詢如何捕捉

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

新北公共自行車系統嶄新登場

台南歸仁傳出工廠火警消防人員搶救中

彰縣農地重劃　66筆方正土地標售

市地重劃施工「黃沙暴」　民眾陳情市長還給生活品質

高雄大停水12小時！55萬戶範圍表

市地重劃區工地揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

勞動部3萬元青年就業獎勵上路！

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

戀童男玷污女童17次　連倒垃圾時間也要

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

更多熱門

相關新聞

鐵道建築結構展

鐵道建築結構展

「鐵道建築結構展」即日起至7月19日止於新竹市鐵道藝術村展出，從建築技術角度解構鐵道藝術村建築本體，以深入簡出方式策畫出讓民眾貼近生硬建築技術的理解方法，將日治時期特殊的木桁架工法以等比例的模型，和地板鏡面材質反映出來，揭露的日治時期鐵路倉庫之美，向觀眾一次完整呈現。

竹市府推OT廠商租金減半

竹市府推OT廠商租金減半

新竹241藝術空間兒童互動特展

新竹241藝術空間兒童互動特展

竹市演藝廳外牆修繕即日起施工

竹市演藝廳外牆修繕即日起施工

摺思—李澤藩的摺紙藝教

摺思—李澤藩的摺紙藝教

關鍵字：

新竹市文化局 眷村博物館

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

中印激戰6小時！血腥戰場曝

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面