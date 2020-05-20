促經濟復甦　竹市府推轄下OT廠商租金減半助紓困

▲新竹市政府為促進民間景氣復甦，持續推動紓困振興方案。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情趨緩，新竹市政府為促進民間景氣復甦，持續推動紓困振興方案，針對市府委外營運單位（公辦民營）減收3月至5月為期三個月50%促參案件權利金、土地租金，包括委外經營藝文場館如辛志平校長故居、李克承博士故居、將軍村、湖畔料亭、玻璃工坊、氣象站等都受惠；此外，公有零售市場攤商兩個月租金全面減半，營運受影響的公有委外停車場也能申請三個月的權利金減半，盡力減低對廠商營運的衝擊。

文化局長黃竫蕙表示，受到疫情影響，文化局委外經營藝文場館如辛志平校長故居、李克承博士故居、將軍村圖書資訊開放園區、湖畔料亭、玻璃工坊、氣象站等參觀人潮大幅減少，廠商估算至少減少4至6成不等的營業收入。

文化局為協助廠商度過疫情造成之不景氣，啓動權利金與土地租金緩繳半年及延長營運期3個月等機制；為進一步協助委外廠商紓解困境，將再減收營運單位自3月至5月之權利金與土地租金50%，以實際行動力挺在地藝文界，共度難關。

產發處長張力可指出，「每個攤商背後都是一個家庭」，市府也對公有市場、動物園營運單位等祭出租金減免，共超過2,000家攤商業者受惠。公有零售市場所有攤商4、5月為期兩個月減租50％，果菜市場與漁港直銷中心所有攤商兩個月減租30％租金。

公有土地委託民間經營減租方案包括樹林頭臨時攤販集中場、體育場假日市集3、4、5月為期三個月減租50％、園藝市集及農特產直銷中心所有攤商也減租三個月50％租金。

位於17公里海岸沿線的香山濕地生態館委外營運，因疫情關閉生態館展區，民眾只能外帶而影響營運，市府減收109年3、4、5月三個月30%租金。新竹市立動物園親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部等業者，因疫情遊客人數減少，同樣109年3、4、5月總計三個月租金減半。

停車場業者也受疫情衝擊，委外經營公有停車場業者也能申請權利金減免方案，業者檢附109年3月至5月任連續二個月總營業額較108年同期減少達15%之證明，就能提出申請減收109年3、4、5月計3個月50%權利金，共計10個公有停車場包括府後、北區行政大樓、明志書院等停車場符合資格。