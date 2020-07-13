竹塹國樂節十周年　五大職業國樂團18場演出

▲「竹塹國樂節」邁入十周年，將在本周六18日開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今年最大國樂盛事！新竹市最驕傲的文化品牌「竹塹國樂節」今年十周年，將在本周六18日開跑，新竹市長林智堅表示，這是疫情後全台第一場大型國樂實地演出，恰逢十周年，一連舉辦18場活動，且首度邀請國內五大職業國樂團齊聚，將吸引全國國樂迷朝聖。今(13)日記者會邀請新竹青年國樂團老團員「回娘家」與藝術總監劉江濱合作，演出《牛鬥虎》與《草螟弄雞公》，熱鬧宣布竹塹國樂節正式揭幕；長期支持藝文活動的聯發科董事長蔡明介也出席，大力號召聯發科萬名工程師一起參加國樂節！

林智堅表示，竹塹國樂節舉辦已屆第十年，一路走來並不容易，幸好有許多人的支持，讓國樂發光發亮。「2020竹塹國樂節」共18場活動，將帶來室內、室外演奏與講座，集結國內5大職業國樂團、7所在地校園樂團及名指揮家，呈現國樂節系列活動的豐富內涵與精髓；今年也有許多職業演奏家，不畏疫情阻礙，努力回到熱愛的土地演出，讓人十分感動。

今日聯發科董事長蔡明介也蒞臨見證，林智堅特別感謝蔡明介董事長長期支持新竹市各項藝文發展，贊助5千萬給兒童探索館，也捐助16台「AI防護門」（量體溫熱顯像儀）給文化局各場館，讓民眾在後疫情時代也能安心觀賞表演；更感謝竹塹國樂節幕後功臣劉江濱老師十年來持續精心策畫，將打造新竹市成為國樂重鎮，提供孩子們表演舞台。

蔡明介董事長認為，生活中除了科技、還要有豐富的人文藝術，看到林智堅市長用心活化古蹟、推廣藝文活動，是新竹市民的榮耀。他向聯發科破萬名工程師喊話，希望大家都能一同來竹塹國樂節共襄盛舉。

文化局表示，「2020竹塹國樂節」將於7月18日至8月22日在文化局演藝廳、關新公園、北大公園與長和公園等地舉行，推出5場售票、8場索票、2場講座、3場戶外自由入場總計18場系列活動。音樂會有大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座與以市民為主角的國樂小舞臺等內容，以「樂讚風城，璀璨十年」為主題，希望讓愛樂民眾感受一系列震撼磅礡的演出。

文化局表示，本屆國樂節邀請國內五大職業國樂團齊聚風城，包括臺北市立國樂團、臺灣國樂團、臺南市民族管絃樂團、高雄市國樂團、桃園市國樂團等陣容堅強的國樂團隊將於演藝廳接力演出國樂名曲，為國樂界難得盛會，喜愛國樂的粉絲們千萬不要錯過。

文化局表示，7月18日（六）《樂讚風城》開幕音樂會，將由新竹青年國樂團藝術總監暨指揮劉江濱帶領開啟序幕，邀請新竹青年國樂團老團員回娘家，為十週年的國樂節獻上最深刻的祝福。

另外，第二屆「竹塹國樂營」今年擴大辦理，招募全國愛好國樂的學子進行集訓，並於8月9日（日）《樂享風城》音樂會上展現集訓成果，由國際中樂指揮大賽首獎得獎者臺灣青年指揮家廖元鈺擔任指揮，展現本市長期耕耘國樂之豐碩成果。

文化局表示，新竹在地學校國樂團是每年必定參與演出的國樂尖兵，秉持「藝術傳承」的精神，由全國學生音樂比賽中屢獲佳績的新竹市國中、國小五個國樂團在8月21日（五）演出《天籟初音》。除了音樂演出之外，另規劃推廣講座，邀請劉江濱先生及林昱廷先生主講。此外，廣受民眾歡迎好評的「國樂小舞臺」活動，7月26日（日）晚間7點在北大公園開演，歡迎各界喜愛國樂的雅士踴躍報名登臺，演出者將獲贈國樂節限定紀念小禮物。

文化局表示，為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年規劃「聽國樂·享好禮」提供會員、樂迷、國樂小舞臺演出者、開幕及戶外等限定好禮兌換：凡新竹市文化局演藝廳會員憑會員卡集滿10張售票場票券，可兌換精裝充電行動電源筆記本乙個；凡到場聆聽7月19日「竹塹轉韻站」、7月26日「國樂小舞台」、8月1日「北管戲曲」等戶外場次，於臉書打卡並設定公開，現場即送紀念小禮物乙份。各式好禮數量有限，送完為止。2020竹塹國樂節詳細資訊，請上新竹市文化局官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )查詢，或至Facebook風城演藝粉絲專頁。