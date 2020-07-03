2020仲夏藝文季　紙風車、優人神鼓、明華園輪番上陣免費看

▲新竹市「仲夏藝文季」，將於下周六11日熱鬧登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

一年一度的新竹市「仲夏藝文季」，將於下周六11日熱鬧登場，為孩子的暑假先暖身。今（109）年適逢疫情解封特別加碼，從7月11日到8月29日推出7場次經典鉅作，首場由優人神鼓打頭陣，暑假間連七周由FOCA福爾摩沙馬戲團、明華園戲劇團、紙風車劇團、台灣特技團及舞鈴劇場輪番上陣，帶來好評不斷的經典劇碼，新竹市長林智堅表示，所有場次皆為免費入場，邀請市民朋友趁暑假期間一起來新竹，看好戲、住飯店、吃美食！

今（3）日活動記者會，由優人神鼓帶來滂薄震撼的演出，讓民眾搶先一窺今年藝文饗宴的精彩片段，並由林智堅市長與優人神鼓劉若禹藝術總監，一同敲鑼擊響「2020仲夏藝文季」序幕。

林智堅表示，「仲夏藝文季」從2015年開始後邁入第六年、已累積超過12萬觀賞人次，是民眾引頸期盼、每年夏天最受歡迎的藝文盛事之一！今年武漢肺炎，對藝文表演團隊形成嚴峻的考驗，仲夏藝文季籌備時，正逢疫情期間，他也鼓勵同仁樂觀面對、視疫情調整。

林智堅提到，今年特別規劃比前2年更多場次的表演，提供熱愛藝術表演的年輕人舞台、也為大人小孩帶來精彩演出。感謝宮廟提供場地、積極協助辦理，邀請大家暑假把握時間，到新竹各地的公園、宮廟觀賞，並表示演出內容不斷精進，保證讓觀眾目不暇給！

財團法人優人文化藝術基金會藝術總監劉若瑀表示，去年優人神鼓遇到困難時，接到林智堅市長親自致電關心，讓她十分感動且印象深刻，也感謝竹市府大力支持，才能有如此精彩的藝文活動，成為文化主流的城市！

文化局表示，2020仲夏藝文季將於暑假期間的週六晚間7時演出，也一一介紹今年的精彩內容。首場7月11日在大湳雅公園，由優人神鼓帶來《時間之外》，以人的力量為主體思想，表達「人」和「宇宙」的關係，用「鼓」與「舞」展現鼓者日常訓練之平衡穏定的內修定力，也將這份東方古老力量傳遞給觀眾。

7月18日在香山行政大樓，由FOCA福爾摩沙馬戲團演出《躍動台灣》，以台灣各階段的發展為主軸，將傳統雜技藝術結合歌曲、肢體及舞蹈等表演形式，融合傳統與現代的表演元素，充分展現台灣人文風情及蓬勃發展的生命力，一同感受台灣躍動的力量。

7月25日在天公壇公園，由明華園戲劇團帶來《皇上有喜》，是一齣喜劇，取「半顆玉『璽』」的諧音，描述一位皇帝對於接班人教育的憂心，因為太子在深宮內苑名師指導無法從典籍中學習治國之道，便讓他走入民間苦天下之苦。

8月1日在南寮漁港，由紙風車劇團帶來精采劇碼《巫頂看世界》。非常適合帶孩子一起前來體驗。本劇以生活經驗作為出發點、融入教育意義，有多元的角色及豐富的服裝和場景，例如戰火浮生和古文明大遊行等，能激發孩子的創意及想像力。

8月8日在普天宮，由台灣特技團將帶來技藝精湛、技巧高超的專業特技表演《愛麗pu的奇境夢遊》，以雜技技巧為主體，加入舞蹈、戲劇元素，是十分珍貴且難得的傳統特技雜耍劇。8月22日在香山天后宮，由舞鈴劇場帶來《奇幻旅程》，以扯鈴為圓心、劇場創意為半徑透過旅行與冒險，找回失落的愛與友誼。

8月29日在關新公園，由FOCA福爾摩沙馬戲團為仲夏藝文季帶來壓軸演出《馬戲派對》，運用貨櫃屋結構的構想與馬戲棚結合，創作出獨特的舞台空間，演員穿梭其中，象徵著勇敢挑戰自我、同時也鼓勵追逐自己人生的夢想。

今日記者會，財團法人優人文化藝術基金會藝術總監劉若瑀、執行長王騰崇、明華園戲劇總團團長陳勝福、紙風車劇團團長任建誠、舞鈴劇場藝術總監劉樂群、舞鈴劇場導演邊國華、FOCA福爾摩沙馬戲團團長林智偉、臺灣特技團團長王動員、天公壇主任委員陳顯榮、臺灣省新竹市普天宮董事長鄭逸榛、新竹市議員林彥甫、陳建名、曾資程、施乃如與多位里長皆到場共襄盛舉。

文化局表示，今年7場表演皆為免費、自由入場，晚上7點開演，呼籲大家千萬不要錯過！歡迎全國民眾大手牽小手，扶老攜幼，一起來看戲，演出相關資訊，請上新竹市文化局官網http://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。