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太受歡迎！有人連續參加20梯次　東海岸部落工作假期開放報名

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▲▼持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東海岸最受歡迎的部落工作假期活動，東部海岸國家風景區管理處今年特別結合2020觀光局《脊梁山脈旅遊年》，推出兩場山脈主題部落工作假期：「一起tamita南竹湖」、「一起Talaloma'an貓公」，將於7／17中午12點正式開放報名！

▲▼持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

8／21-8／24登場的「一起tamita南竹湖」，由南竹湖部落族人帶領參加志工走訪「安通越嶺古道」，從探訪古道獵徑，體驗阿美族獵人在山林間的各種生存本事與傳統狩獵技能。而9／10-9／14辦理的「一起Talaloma'an貓公」，則由貓公部落族人帶領志工造訪聖山「奇拉雅山」，藉由了解聖山歷史足跡與文化體驗學習、傳統屋搭建等深度文化任務，感受貓公部落阿美族人的生活。

兩場山脈工作假期，均首次與部落族人一起進入山林實際「野營」一夜，學習簡單的地舖與營地整理，以黑幕星空為被、大地為床，用最親近山林的方式在山上過一夜。 

▲▼持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

▲▼進入山林實際「野營」，用最親近山林的方式在山上過一夜。

東管處舉辦多年的東海岸部落工作假期，是民眾認識部落最友善、親切的體驗方式之一，參與活動的志工朋友與部落族人協力完成部落所需的工事與任務；而部落則以最誠摯的熱情招待遠道而來的各地志工，讓志工體驗一般遊客無法抵達的部落山林河海秘地、感受最在地的部落生活與美食饗宴。

▲▼持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

志工們以個人勞動體力透過四天假期，付出汗水與熱情，並在緊密互動下，與部落累積如家人般的情誼。因此，自工作假期活動辦理以來，便持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有志工創下連續報名參加20梯的最高紀錄。

訂於8／21-8／24辦理的「一起tamita南竹湖」工作假期，在有「白螃蟹故鄉」美稱的台東長濱鄉南竹湖部落舉行，為期四天三夜的工作假期中，由南竹湖部落族人帶領志工親自走訪海岸山脈第一條東西越嶺道「安通越嶺古道」。

▲▼持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

▲體驗阿美族獵人在山林間的各種生存本事與傳統狩獵技能。

「安通越嶺古道」蘊含豐富的歷史與文化，過去是不同族群間婚姻、宗教、生活物資的重要交流道路，同時也是部落獵人的山林獵徑。志工將在活動期間跟著部落獵人，親身體驗部落獵人的山林生活：舉凡認識裝備、學習陷阱製作、獵物辨識與追蹤技巧、夜宿山林實際野營等，也將以「淨山」與步道階梯修繕任務，和獵人一起落實守護山林的使命。深入山林之外，也將帶領志工前往南竹湖海邊美麗的潮間秘境，在澄澈蔚藍的太平洋畔欣賞潮間帶的繽紛生態，諸多精采體驗，感受部落依山傍海、最純淨的「美式」生活。

▲▼持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

▲▼參與活動的志工朋友與部落族人協力完成部落所需的工事與任務。

緊接著於9／10-9／14辦理的「一起Talaloma'an貓公」工作假期，將帶領志工前往花蓮縣豐濱鄉的貓公部落。位於貓公部落的「奇拉雅山」是當地阿美族人的聖山，記錄阿美族祖先起源，一般民眾無法輕易抵達。五天四夜的工作假期，將以「成為貓公人」為主打，先在部落族人帶領下造訪聖山「奇拉雅山」，聽族人在聖山林間沿途說著百年故事、感受入聖山的傳統祭儀，另外，也將在聖山裡實地野營;完成山林訓練後，學習貓公族人團結、互助與分享的特性，到部落中體驗釀酒、醃製、苧麻等傳統工藝，並共同完成修繕茅草屋頂、學習搭建傳統建物的文化任務，徹底發揮貓公部落阿美族人的務實精神。

▲▼持續受到好評，許多志工一再回流參與，甚至有創下連續報名參加20梯的最高紀錄。（圖／東管處提供，下同）

兩梯次精心策劃的山脈工作假期，將於7／17（星期五），中午12:00開放報名，每梯次限量20位名額，想知道更多活動內容及部落介紹的志工朋友，請密切關注「東海岸部落工作假期」官網以及臉書粉絲專頁，以獲得最即時的詳細資訊。

【東部海岸國家風景區管理處觀光資訊網】https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/【東海岸部落工作假期網站】http://www.jacreative.com.tw/eastcwh/【新聞聯絡人】交通部觀光局東管處  副處長高堂貴    089-841520#1001管理課課長莊惠芳089-841520#1400

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