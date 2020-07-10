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台大醫院志工騎鐵馬挨撞倒地　再遭小黃輾過頭部重創身亡

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▲▼婦人當時騎鐵馬被違規車輛撞擊，倒地又被小黃追撞頭部重擊身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲婦人當時騎鐵馬被違規車輛撞擊，倒地又被小黃追撞頭部重擊身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名在台大醫院擔任志工的婦人，9日晚上10時許行經金山南路、濟南路附近，遭小客車撞上，婦人當場倒地起不來，沒想到後方小黃沒注意，再撞上倒臥在地的婦人，婦人送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，遭撞的73歲褚姓婦人，9日晚上10時許，騎腳踏車準備返家，在行經金山南路、濟南路口時，卻遭65歲的吳姓駕駛撞上，褚婦倒地後無法起身，竟被後後方64歲翁姓小黃運將撞上，警消獲報後緊急將人送醫。

▲▼婦人當時騎鐵馬被違規車輛撞擊，倒地又被小黃追撞頭部重擊身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲在台大醫院擔任志工的婦人，騎鐵馬遭違規車撞擊後倒地，又被小黃追撞身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

婦人因顱內出血、右手以及右邊胸腔骨折，經過搶救後仍宣告不治，警方事後也對吳姓自小客車駕駛以及翁姓小黃運將進行酒測，最後測得2人酒測值為0。

警方初步了解，吳姓自小客車駕駛因未禮讓直行車，直接撞上褚姓婦人所騎乘的腳踏車，最後婦人倒地後被運將從後方追撞，警方最後將吳、翁2人依過失傷害致死罪送辦。

據了解，遭撞身亡的婦人，平時每週二、四，都會前往台大醫院擔任志工，家屬指出，平時婦人都蠻早回家的，並不清楚為何當天這麼晚還在外面。

警方呼籲，民眾駕車時，應禮讓直行車先行，並應注意號誌燈號變化，千萬不要因一時搶快，造成不可收拾的後果。

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